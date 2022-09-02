Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:





Türk milletini bugün sahip olduğu demokrasi standartlarına biz çıkardık.



Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi.



İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi, 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır.



Bir süredir dünyanın dört bir yanında müslümanların üzerinde oyunlar oynanıyor.



Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz.



Kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı, daha da iyi olacak.



