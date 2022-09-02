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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Türk milletini bugün sahip olduğu demokrasi standartlarına biz çıkardık.Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi. İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi, 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır.Bir süredir dünyanın dört bir yanında müslümanların üzerinde oyunlar oynanıyor. Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı, daha da iyi olacak.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi

20:56 02.09.2022 (güncellendi: 21:15 02.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:


Türk milletini bugün sahip olduğu demokrasi standartlarına biz çıkardık.

Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi.

İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi, 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır.

Bir süredir dünyanın dört bir yanında müslümanların üzerinde oyunlar oynanıyor.

Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz.

Kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı, daha da iyi olacak.

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