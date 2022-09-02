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Çayır tırtılı İstanbul'da parklara indi: 'Her türlü yeşili yiyor'
Çayır tırtılı İstanbul'da parklara indi: 'Her türlü yeşili yiyor'
Trakya başta olmak üzere birçok ildeki ayçiçeği tarlalarında büyük zarara neden olan 'çayır tırtılı' Üsküdar'daki Çamlıca Parkı'nda da görüldü. Parkı istila... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
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tırtıl, istanbul, ağaç, фото
tırtıl, istanbul, ağaç, фото

Çayır tırtılı İstanbul'da parklara indi: 'Her türlü yeşili yiyor'

13:03 02.09.2022
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Trakya başta olmak üzere birçok ildeki ayçiçeği tarlalarında büyük zarara neden olan 'çayır tırtılı' Üsküdar'daki Çamlıca Parkı'nda da görüldü. Parkı istila eden tırtıllar bitkilere zarar verdi.
© DHATrakya'da ayçiçeği tarlalarına zarar veren 'çayır tırtılı' İstanbul'da parklara ulaştı.
Trakya'da ayçiçeği tarlalarına zarar veren 'çayır tırtılı' İstanbul'da parklara ulaştı. - Sputnik Türkiye
1/7
© DHA
Trakya'da ayçiçeği tarlalarına zarar veren 'çayır tırtılı' İstanbul'da parklara ulaştı.
© DHABitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden olan çayır tırtılları Üsküdar'da bulunan Çamlıca Parkı'nda görüldü.
Bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden olan çayır tırtılları Üsküdar'da bulunan Çamlıca Parkı'nda görüldü. - Sputnik Türkiye
2/7
© DHA
Bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden olan çayır tırtılları Üsküdar'da bulunan Çamlıca Parkı'nda görüldü.
© DHABitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden olan çayır tırtılları Üsküdar'da bulunan Çamlıca Parkı'nda görüldü.
Bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden olan çayır tırtılları Üsküdar'da bulunan Çamlıca Parkı'nda görüldü. - Sputnik Türkiye
3/7
© DHA
Bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden olan çayır tırtılları Üsküdar'da bulunan Çamlıca Parkı'nda görüldü.
© DHATrakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, tırtılların tarla bulamadıkları için İstanbul'daki parklara geldiğini belirtti.
Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, tırtılların tarla bulamadıkları için İstanbul'daki parklara geldiğini belirtti. - Sputnik Türkiye
4/7
© DHA
Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, tırtılların tarla bulamadıkları için İstanbul'daki parklara geldiğini belirtti.
© DHAProf. Dr. Kaya, çayır tırtılı bu sene epidemi yaptığını kaydederek, "Normal şartlarda çayır tırtılı, 2002, 2012, 2022'de her 10 yılda bir epidemi yaptı. Çayır tırtılı aslında sadece ayçiçeğine zarar veren bir böcek değil. Çayır tırtılı 150 fazla türde zarar yapıyor. Daha doğrusu tamamen yeşil canavarı. Özellikle o yabancı otların yoğun olduğu tarlalarda aşağılarda olan önce o otları yiyor, daha sonra yukarı doğru çıkarak zarar veriyor" dedi.
Prof. Dr. Kaya, çayır tırtılı bu sene epidemi yaptığını kaydederek, Normal şartlarda çayır tırtılı, 2002, 2012, 2022'de her 10 yılda bir epidemi yaptı. Çayır tırtılı aslında sadece ayçiçeğine zarar veren bir böcek değil. Çayır tırtılı 150 fazla türde zarar yapıyor. Daha doğrusu tamamen yeşil canavarı. Özellikle o yabancı otların yoğun olduğu tarlalarda aşağılarda olan önce o otları yiyor, daha sonra yukarı doğru çıkarak zarar veriyor dedi. - Sputnik Türkiye
5/7
© DHA
Prof. Dr. Kaya, çayır tırtılı bu sene epidemi yaptığını kaydederek, "Normal şartlarda çayır tırtılı, 2002, 2012, 2022'de her 10 yılda bir epidemi yaptı. Çayır tırtılı aslında sadece ayçiçeğine zarar veren bir böcek değil. Çayır tırtılı 150 fazla türde zarar yapıyor. Daha doğrusu tamamen yeşil canavarı. Özellikle o yabancı otların yoğun olduğu tarlalarda aşağılarda olan önce o otları yiyor, daha sonra yukarı doğru çıkarak zarar veriyor" dedi.
© DHAProf. Dr. Kaya, tırtılların tarla bulamadıkları için parklara indiklerini belirterek, “Bu çayır tırtılının yaklaşık 2 aylık bir yaşam döngüsü var. Şu an son kalan nesiller, herhangi bir yeşil bitki veya tarlada bulamadığı için doğal olarak şu anda en yeşil yer neresi parklar, bahçeler olan İstanbul'da" diye konuştu.
Prof. Dr. Kaya, tırtılların tarla bulamadıkları için parklara indiklerini belirterek, “Bu çayır tırtılının yaklaşık 2 aylık bir yaşam döngüsü var. Şu an son kalan nesiller, herhangi bir yeşil bitki veya tarlada bulamadığı için doğal olarak şu anda en yeşil yer neresi parklar, bahçeler olan İstanbul'da diye konuştu. - Sputnik Türkiye
6/7
© DHA
Prof. Dr. Kaya, tırtılların tarla bulamadıkları için parklara indiklerini belirterek, “Bu çayır tırtılının yaklaşık 2 aylık bir yaşam döngüsü var. Şu an son kalan nesiller, herhangi bir yeşil bitki veya tarlada bulamadığı için doğal olarak şu anda en yeşil yer neresi parklar, bahçeler olan İstanbul'da" diye konuştu.
© DHAProf. Dr. Kaya, çayır tırtıllarının yeşil canavarı olduklarını ifade ederek, “Patlama yaşanabilir. Yeşil buldukça bunlar çoğalıyor. Karadeniz'e uçarak geçerek buraya yuva yaptılar. Ondan sonra Bursa'ya geçti. Arkasından da Samsun'a kadar ulaştı. Kelebekler 150'den fazla bitkiye zarar veriyor. Her türlü yeşili yiyor zaten" dedi
Prof. Dr. Kaya, çayır tırtıllarının yeşil canavarı olduklarını ifade ederek, “Patlama yaşanabilir. Yeşil buldukça bunlar çoğalıyor. Karadeniz'e uçarak geçerek buraya yuva yaptılar. Ondan sonra Bursa'ya geçti. Arkasından da Samsun'a kadar ulaştı. Kelebekler 150'den fazla bitkiye zarar veriyor. Her türlü yeşili yiyor zaten dedi. - Sputnik Türkiye
7/7
© DHA
Prof. Dr. Kaya, çayır tırtıllarının yeşil canavarı olduklarını ifade ederek, “Patlama yaşanabilir. Yeşil buldukça bunlar çoğalıyor. Karadeniz'e uçarak geçerek buraya yuva yaptılar. Ondan sonra Bursa'ya geçti. Arkasından da Samsun'a kadar ulaştı. Kelebekler 150'den fazla bitkiye zarar veriyor. Her türlü yeşili yiyor zaten" dedi
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