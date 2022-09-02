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https://sputniknews.com.tr/20220902/bursada-roma-donemine-ait-lahit-bulundu-1060735614.html
Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu
Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu
İznik'te sit alanı ilan edilen zeytinlikte, bir Roma generaline ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Lahdin üzerindeki heykel figürleri dikkat çekti. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
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lahit
roma
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) geçici miras listesinde olan, İznik'te geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan Roma generaline ait lahit, ekiplerin titiz çalışması sonucu bugün Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü. Arkeologlar, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahdi; zeytinliğin içerisinde, etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede gün yüzüne çıkardı.
https://sputniknews.com.tr/20220323/izmirde-ahirda-efes-tipi-lahit-ele-gecirildi-1054990956.html
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bursa, lahit, roma
bursa, lahit, roma

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

17:58 02.09.2022 (güncellendi: 18:02 02.09.2022)
© İHARoma generaline ait olduğu değerlendirilen lahit
Roma generaline ait olduğu değerlendirilen lahit - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© İHA
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İznik'te sit alanı ilan edilen zeytinlikte, bir Roma generaline ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Lahdin üzerindeki heykel figürleri dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) geçici miras listesinde olan, İznik'te geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan Roma generaline ait lahit, ekiplerin titiz çalışması sonucu bugün Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.
Arkeologlar, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahdi; zeytinliğin içerisinde, etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede gün yüzüne çıkardı.
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