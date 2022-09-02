https://sputniknews.com.tr/20220902/bursada-roma-donemine-ait-lahit-bulundu-1060735614.html

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

İznik'te sit alanı ilan edilen zeytinlikte, bir Roma generaline ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Lahdin üzerindeki heykel figürleri dikkat çekti. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T17:58+0300

2022-09-02T17:58+0300

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) geçici miras listesinde olan, İznik'te geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan Roma generaline ait lahit, ekiplerin titiz çalışması sonucu bugün Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü. Arkeologlar, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahdi; zeytinliğin içerisinde, etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede gün yüzüne çıkardı.

https://sputniknews.com.tr/20220323/izmirde-ahirda-efes-tipi-lahit-ele-gecirildi-1054990956.html

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