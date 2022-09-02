https://sputniknews.com.tr/20220902/bursada-roma-donemine-ait-lahit-bulundu-1060735614.html
Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu
Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu
İznik'te sit alanı ilan edilen zeytinlikte, bir Roma generaline ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Lahdin üzerindeki heykel figürleri dikkat çekti. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T17:58+0300
2022-09-02T17:58+0300
2022-09-02T18:02+0300
bursa
yaşam
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) geçici miras listesinde olan, İznik'te geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan Roma generaline ait lahit, ekiplerin titiz çalışması sonucu bugün Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü. Arkeologlar, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahdi; zeytinliğin içerisinde, etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede gün yüzüne çıkardı.
https://sputniknews.com.tr/20220323/izmirde-ahirda-efes-tipi-lahit-ele-gecirildi-1054990956.html
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bursa, lahit, roma
Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu
17:58 02.09.2022 (güncellendi: 18:02 02.09.2022) Abone ol
İznik'te sit alanı ilan edilen zeytinlikte, bir Roma generaline ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Lahdin üzerindeki heykel figürleri dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) geçici miras listesinde olan, İznik'te geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan Roma generaline ait lahit, ekiplerin titiz çalışması sonucu bugün Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.
Arkeologlar, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahdi; zeytinliğin içerisinde, etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede gün yüzüne çıkardı.