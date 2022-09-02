https://sputniknews.com.tr/20220902/bursada-ariza-yapan-otomobili-motosiklet-iple-cekti-1060708133.html

Bursa'da arıza yapan otomobili motosiklet iple çekti

Bursa'da arıza yapan otomobili motosiklet iple çekti

Bursa'da arıza yapan Tofaş marka otomobili motosiklet iple çekti. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T04:34+0300

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türkiye

motosiklet

tofaş

otomobil

arıza

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Bursa'nın merkez ilçesi Nilüfer'de yaşanan olayda, arızalanarak yolda kalan Tofaş Şahin model otomobile motosiklet sürücüsü yardım etti.İHA'nın haberine göre sürücü, arızalanan otomobili motosikletine ip bağlayarak kilometrelerce çekti. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

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motosiklet, tofaş, otomobil, arıza