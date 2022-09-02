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https://sputniknews.com.tr/20220902/bursada-ariza-yapan-otomobili-motosiklet-iple-cekti-1060708133.html
Bursa'da arıza yapan otomobili motosiklet iple çekti
Bursa'da arıza yapan otomobili motosiklet iple çekti
Bursa'da arıza yapan Tofaş marka otomobili motosiklet iple çekti. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T04:34+0300
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türkiye
motosiklet
tofaş
otomobil
arıza
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Bursa'nın merkez ilçesi Nilüfer'de yaşanan olayda, arızalanarak yolda kalan Tofaş Şahin model otomobile motosiklet sürücüsü yardım etti.İHA'nın haberine göre sürücü, arızalanan otomobili motosikletine ip bağlayarak kilometrelerce çekti. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
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motosiklet, tofaş, otomobil, arıza
motosiklet, tofaş, otomobil, arıza

Bursa'da arıza yapan otomobili motosiklet iple çekti

04:34 02.09.2022 (güncellendi: 04:36 02.09.2022)
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ İHSAN UĞUR - ALİ KAMUR-Bursa'da arıza yapan Tofaş marka otomobili motosiklet iple çekti. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
Bursa'da arıza yapan Tofaş marka otomobili motosiklet iple çekti. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ İHSAN UĞUR - ALİ KAMUR-
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Bursa'da arıza yapan Tofaş marka otomobili motosiklet iple çekti. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
Bursa'nın merkez ilçesi Nilüfer'de yaşanan olayda, arızalanarak yolda kalan Tofaş Şahin model otomobile motosiklet sürücüsü yardım etti.
İHA'nın haberine göre sürücü, arızalanan otomobili motosikletine ip bağlayarak kilometrelerce çekti.
O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
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