https://sputniknews.com.tr/20220902/bulgaristan-savunma-ve-icisleri-bakanlari-turkiye-sinirinda-teftis-yapti-1060745199.html

Bulgaristan savunma ve içişleri bakanları Türkiye sınırında teftiş yaptı

Bulgaristan savunma ve içişleri bakanları Türkiye sınırında teftiş yaptı

Bulgaristan'da son dönemde artan düzensiz göç nedeniyle İçişleri Bakanı İvan Dermenciev ve Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov Türkiye sınırındaki güvenlik... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T22:10+0300

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Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Dermenciev ve Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov Türkiye sınırında teftiş yaptı.Dermenciev ve Stoyanov, Hamzabeyli’nin karşısındaki Lesovo Gümrük Kapısı bölgesinde gazetecilere açıklama yaptı.“Yasa dışı göçe savaş açtık, önlemlerimiz sonuç vermeye başladı” diyen Bakan Dermenciev, şöyle devam etti:"Türk tarafının yardımlarını artırması ve bu soruna daha ciddi yaklaşmasını beklediklerine” işaret eden Dermenciev, “Bugün bulunacağımız temaslarda Türk yetkililerinin ortak sınırın kendi tarafında daha sıkı önlemler almalarını talep edeceğiz. Orada muazzam kalabalık göçmen grupları toplanıyor ve bizim sınır polisleri ve askerlerimizin çalışmalarını zorlaştırıyorlar” diye konuştu.Dermenciev, göçmenlerin merdiven kullanarak, birkaç dakikada kalabalık gruplar halinde tel örgü engelini aşabildiklerini sözlerine ekledi.Savunma Bakanı Stoyanov da “Yasa dışı göçe karşı sınır bölgesinde askeri personel desteğimizi haftaya 350 kişiden 500 kişiye çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.Personel takviyesine “gözaltına alma yetkisine sahip” askeri polisleri de katacaklarını aktaran Stoyanov, sınır bölgesine 60 askeri arazi aracı daha yollanacağını, özel ekiplerin tel örgülerin bakımını yapacaklarını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20220831/europol-yasadisi-gocle-mucadelede-bulgaristana-destek-verecek-1060638393.html

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