https://sputniknews.com.tr/20220902/bulgaristan-edirne-sinirinda-sel-yollar-kapandi-araclar-mahsur-kaldi-1060744107.html
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan’da etkili olan sağanak nedeniyle yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu. Edirne... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T22:06+0300
2022-09-02T22:06+0300
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sel
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bulgaristan
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Bulgaristan ve Edirne sınırında akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Bulgaristan’ın Edirne’ye yakın bölgesinde birçok yerde taşkın yaşandı. Yolların kapanması nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Edirne’ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmaya hazırlanırken, Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu. Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluştu.
https://sputniknews.com.tr/20220902/selden-etkilenenlere-yardim-tasiyan-onuncu-ucak-pakistana-ulasti-1060703726.html
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Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
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Bulgaristan’da etkili olan sağanak nedeniyle yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu. Edirne Kapıkule’den Bulgaristan’a çıkış yapacak araçlar geri dönmek zorunda kaldı.
Bulgaristan ve Edirne sınırında akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor.
Bulgaristan’ın Edirne’ye yakın bölgesinde birçok yerde taşkın yaşandı. Yolların kapanması nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.
Edirne’ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmaya hazırlanırken, Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu.
Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluştu.