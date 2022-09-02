Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı

© İHA Bulgaristan’da etkili olan sağanak nedeniyle yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu. Edirne Kapıkule’den Bulgaristan’a çıkış yapacak araçlar geri dönmek zorunda kaldı.