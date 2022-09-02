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https://sputniknews.com.tr/20220902/bir-alkollu-icki-grubuna-daha-zam-geldi--1060701872.html
Bir içki grubuna daha zam geldi
Bir içki grubuna daha zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkollü içki grubuna zam geldiğini duyurdu. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T00:32+0300
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ekonomi
içki
alkol
tekel
zam
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Dün gece elektrik ve doğalgaza gelen yüzde 20'lik zamların ardından bugün de bir alkollü içki grubuna zam geldiği duyuruldu.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz günlerde bir alkol grubuna eylül ayında zam geleceğini duyurmuştu.Sosyal medya hesabından bugün zam geldiğini açıklayan Dündar, ''Bir zam daha. Jack Daniel’s zamlı liste. Zam geldi, pardon güncelleme, etiket değiştirmekten yoruldu artık esnaf, kime ne satacağız bu fiyatlarla'' ifadelerini kullanarak zam gelen içkilerin listesini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20220718/yuksek-alkollu-ickilere-zam-1058825560.html
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içki, alkol, tekel, zam
içki, alkol, tekel, zam

Bir içki grubuna daha zam geldi

00:32 02.09.2022 (güncellendi: 00:34 02.09.2022)
© SputnikAlkol, tekel bayi, içki
Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© Sputnik
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkollü içki grubuna zam geldiğini duyurdu.
Dün gece elektrik ve doğalgaza gelen yüzde 20'lik zamların ardından bugün de bir alkollü içki grubuna zam geldiği duyuruldu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz günlerde bir alkol grubuna eylül ayında zam geleceğini duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından bugün zam geldiğini açıklayan Dündar, ''Bir zam daha. Jack Daniel’s zamlı liste. Zam geldi, pardon güncelleme, etiket değiştirmekten yoruldu artık esnaf, kime ne satacağız bu fiyatlarla'' ifadelerini kullanarak zam gelen içkilerin listesini paylaştı.
Alkol satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
YAŞAM
Yüksek alkollü içkilere zam
18 Temmuz, 11:57
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