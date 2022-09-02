Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Soylu: Göktaş'ın iadesi konusunda iki yöntem var, deport edebilirler veya mahkeme süreci işler
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220902/benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1060712754.html
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
3 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 51 kuruş, motorine 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T09:57+0300
2022-09-02T09:57+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
motorin
indirim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053098287_58:0:769:400_1920x0_80_0_0_b2631746544094a51a2160e180009c7c.jpg
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, akaryakıttaki dalgalanma sürüyor.NTV'nin aktardığı habere göre, 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20.13 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220827/benzinde-indirim-bekleniyor-1060470773.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053098287_147:0:680:400_1920x0_80_0_0_ae7eee5481f505d2303bc9ad3f67b3cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, motorin, indirim
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, motorin, indirim

Benzin ve motorine indirim geliyor

09:57 02.09.2022
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© REUTERS
Abone olTelegram
3 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 51 kuruş, motorine 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, akaryakıttaki dalgalanma sürüyor.
NTV'nin aktardığı habere göre, 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20.13 liradan satılıyor.
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
EKONOMİ
Benzinde indirim bekleniyor
27 Ağustos, 16:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала