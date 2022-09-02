https://sputniknews.com.tr/20220902/benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1060712754.html
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
3 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 51 kuruş, motorine 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T09:57+0300
2022-09-02T09:57+0300
2022-09-02T09:57+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
motorin
indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, akaryakıttaki dalgalanma sürüyor.NTV'nin aktardığı habere göre, 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20.13 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220827/benzinde-indirim-bekleniyor-1060470773.html
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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, motorin, indirim
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, motorin, indirim
Benzin ve motorine indirim geliyor
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3 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 51 kuruş, motorine 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, akaryakıttaki dalgalanma sürüyor.
NTV'nin aktardığı habere
göre, 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi
bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.85 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20.13 liradan satılıyor.