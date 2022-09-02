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https://sputniknews.com.tr/20220902/basaksehirde-emre-belozoglunun-sozlesmesi-uzatildi-1060734955.html
Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı
Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığını açıkladı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T17:38+0300
2022-09-02T17:40+0300
emre belözoğlu
spor
medipol başakşehir
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt’ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır. Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında ‘teknik direktör’ pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu’na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/emre-belozogluna-uefadan-men-cezasi-1060669281.html
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emre belözoğlu, medipol başakşehir
emre belözoğlu, medipol başakşehir

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

17:38 02.09.2022 (güncellendi: 17:40 02.09.2022)
© DHAEmre Belözoğlu
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© DHA
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Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt’ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır. Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında ‘teknik direktör’ pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu’na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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