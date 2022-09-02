https://sputniknews.com.tr/20220902/basaksehirde-emre-belozoglunun-sozlesmesi-uzatildi-1060734955.html

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığını açıkladı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T17:38+0300

2022-09-02T17:38+0300

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emre belözoğlu

spor

medipol başakşehir

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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt’ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır. Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında ‘teknik direktör’ pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu’na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220901/emre-belozogluna-uefadan-men-cezasi-1060669281.html

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emre belözoğlu, medipol başakşehir