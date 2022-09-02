https://sputniknews.com.tr/20220902/barlas-bazilarina-gore-turkiye-rusyanin-ukraynada-oldugu-gibi-yunanistanla-savasa-zorlaniyor-1060713344.html

Barlas: Bazılarına göre Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi, Yunanistan'la savaşa zorlanıyor

Barlas: Bazılarına göre Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi, Yunanistan'la savaşa zorlanıyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Bazılarına göre Türkiye, tıpkı Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Yunanistan'la bir savaşa zorlanıyor. Ancak Türk hükümetinin ve... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T10:06+0300

2022-09-02T10:06+0300

2022-09-02T10:06+0300

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recep tayyip erdoğan

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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin 'tıpkı Rusya'nın Ukrayna'da olduğu' gibi 'Yunanistan'la savaşa zorlandığını' dile getirdi."Bazılarına göre Türkiye, tıpkı Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Yunanistan'la bir savaşa zorlanıyor. Ancak Türk hükümetinin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafa yapısını bilenler, öyle bir savaş ihtimalinin söz konusu olmadığını tahmin ederler" ifadelerini kullanan Barlas bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-akar-yunanistanin-simarikligina-cevap-vermeyi-surdurecegiz-1060712877.html

yunanistan

rusya

ukrayna

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mehmet barlas, türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan