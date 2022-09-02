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Barlas: Bazılarına göre Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi, Yunanistan'la savaşa zorlanıyor
Barlas: Bazılarına göre Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi, Yunanistan'la savaşa zorlanıyor
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Bazılarına göre Türkiye, tıpkı Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Yunanistan'la bir savaşa zorlanıyor. Ancak Türk hükümetinin ve... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T10:06+0300
2022-09-02T10:06+0300
politika
mehmet barlas
türkiye
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
rusya
ukrayna
recep tayyip erdoğan
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin 'tıpkı Rusya'nın Ukrayna'da olduğu' gibi 'Yunanistan'la savaşa zorlandığını' dile getirdi."Bazılarına göre Türkiye, tıpkı Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Yunanistan'la bir savaşa zorlanıyor. Ancak Türk hükümetinin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafa yapısını bilenler, öyle bir savaş ihtimalinin söz konusu olmadığını tahmin ederler" ifadelerini kullanan Barlas bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-akar-yunanistanin-simarikligina-cevap-vermeyi-surdurecegiz-1060712877.html
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mehmet barlas, türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan
mehmet barlas, türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan

Barlas: Bazılarına göre Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi, Yunanistan'la savaşa zorlanıyor

10:06 02.09.2022
© Fotoğraf : DHAMehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© Fotoğraf : DHA
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Bazılarına göre Türkiye, tıpkı Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Yunanistan'la bir savaşa zorlanıyor. Ancak Türk hükümetinin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafa yapısını bilenler, öyle bir savaş ihtimalinin söz konusu olmadığını tahmin ederler" düşüncesini dile getirdi.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin 'tıpkı Rusya'nın Ukrayna'da olduğu' gibi 'Yunanistan'la savaşa zorlandığını' dile getirdi.
"Bazılarına göre Türkiye, tıpkı Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Yunanistan'la bir savaşa zorlanıyor. Ancak Türk hükümetinin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafa yapısını bilenler, öyle bir savaş ihtimalinin söz konusu olmadığını tahmin ederler" ifadelerini kullanan Barlas bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:
"Fakat Yunanistan'ın Amerika yoluyla tahriklerini ne kadar daha sürdüreceği tahmin edilemiyor. Bu arada Ege'de bulunan ve tarihi yapı itibarıyla Türkiye'ye ait olmaları gereken birkaç bin kayalık ada mutlaka gündeme gelecek. Yani Türkiye bu adaları kullanarak Ege'deki varlığını pekiştirebilir. Biliyoruz ki Amerika'nın "yardım veya özgürleştirmek!" için girdiği hiçbir ülke sonunda sağ salim yoluna devam edemedi."
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
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