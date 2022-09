https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-yardimcisi-fatma-varank-sifir-atik-hareketi-istihdam-sagliyor-milli-serveti-koruyor-1060706751.html

Bakan Yardımcısı Fatma Varank: Sıfır atık hareketi istihdam sağlıyor, milli serveti koruyor

Bakan Yardımcısı Fatma Varank: Sıfır atık hareketi istihdam sağlıyor, milli serveti koruyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, “Atık varsa onu geri dönüşümle israftan kurtarıp yeniden üretime dahil ediyoruz. Döngüsel... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T03:40+0300

2022-09-02T03:40+0300

2022-09-02T04:10+0300

türkiye

sıfır atık

atık

çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı

fatma varank

teknofest

teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060706605_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9dc5a8df7a39ae0b7708515b67318179.jpg

Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı standındaki "İklim Değişikliği ile Mücadelede Sıfır Atık ve İklim Elçileri Hareketi" panelinin açılışında konuştu.Pırıl pırıl gençleri görmekten mutluluk duyduğunu belirten Varank, TEKNOFEST'in şölen havasında geçtiğini ifade etti.Varank, "Sadece ülkemizin değil, küresel çapta bir teknoloji ve inovasyon şölenine dönüşen TEKNOFEST, rekorlar ve rekortmenlerin festivali olmuştur. Bu anlamda her yıl milyonlarca gencimize, bilim insanımıza kucak açmakta" diye konuştu.Bakanlığın standında akıllı şehir uygulamaları, iklim dostu şehirler ve millet bahçeleri hakkında bilgi alınabileceğini vurgulayan Varank, "Bugün buradaki her bir gencimiz Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Milli Teknoloji Seferberliği'nin bir neferidir" değerlendirmesinde bulundu.Sürdürülebilir çevre politikalarının önemine değinen Varank, şöyle devam etti:İklim değişikliğinden kaynaklanan sel, yangın ve depremlerde, durum analizine kadar her alanda hasar tespit çalışmasında milli teknoloji hamlesinin sembolü İHA'lardan istifade edildiğini anlatan Varank, "Şehirlerimizi geleceğe daha sağlıklı taşımak adına teknolojinin bütün imkanlarından yararlanıyoruz. iklim değişikliğinin en büyük sebebi, üretim ve tüketimdeki kontrolsüzlüktür. Bilhassa bu zincirin temelini oluşturan ham madde temini, çevreyi en çok kirleten faaliyetler arasındadır. Teknolojik gelişmeler geri dönüşümle birlikte bu kirliliğin en düşük seviyeye indirilmesine ve hatta uzun vadede sıfır emisyona ulaşılmasına imkansağlamaktadır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" hareketinin kendilerine yol haritası çizdiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:Açılış konuşmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Dergisi Editörü Prof. Dr. Kasım Yenigün, Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç ve İklim Elçisi Batuhan Ateşli'nin konuşmacı olarak katıldığı panele geçildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sıfır atık, atık, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, fatma varank, teknofest, teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali