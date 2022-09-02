https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-yanik-mutlu-aile-mutlu-toplum-demek-1060738940.html

Bakan Yanık: Mutlu aile, mutlu toplum demek

Bakan Yanık: Mutlu aile, mutlu toplum demek

Bakan Yanık, "Mutlu bir aile; mutlu bir toplum demek, mutlu insanlar, mutlu çocuklar ve gelecek demek" dedi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T19:38+0300

2022-09-02T19:38+0300

2022-09-02T19:38+0300

derya yanık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi etkinlik ve ziyaretler için geldiği Amasya’da Fatma İpek Hakverdioğlu ve Denizhan Tekbaş çiftinin nikah şahidi oldu. Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın kıydığı nikahta Bakan Yanık, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak evlilik cüzdanını damada verip “Bu cüzdanın kıymetini bil, bilmediğin zaman koca bir bakanlık arkanda" dedi.Türk toplumunda ailenin önemine değinen Bakan Yanık, "Gençler inşallah hayatınız boyunca birbirinizi bugünkü gibi seversiniz. Aile bütün toplumların en önemli kurumlarından birisi, sosyal hayatı oluşturan insanın insanlığını tahkim eden en önemli kurum. Aynı zamanda mutlu bir aile; mutlu bir toplum demek, mutlu insanlar, mutlu çocuklar ve gelecek demek. Teminat altına alınmış bir gelecek demek. İnşallah bir ömür boyu mutlu olursunuz” diye konuştu.

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derya yanık