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https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-yanik-mutlu-aile-mutlu-toplum-demek-1060738940.html
Bakan Yanık: Mutlu aile, mutlu toplum demek
Bakan Yanık: Mutlu aile, mutlu toplum demek
Bakan Yanık, "Mutlu bir aile; mutlu bir toplum demek, mutlu insanlar, mutlu çocuklar ve gelecek demek" dedi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T19:38+0300
2022-09-02T19:38+0300
derya yanık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi etkinlik ve ziyaretler için geldiği Amasya’da Fatma İpek Hakverdioğlu ve Denizhan Tekbaş çiftinin nikah şahidi oldu. Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın kıydığı nikahta Bakan Yanık, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak evlilik cüzdanını damada verip “Bu cüzdanın kıymetini bil, bilmediğin zaman koca bir bakanlık arkanda" dedi.Türk toplumunda ailenin önemine değinen Bakan Yanık, "Gençler inşallah hayatınız boyunca birbirinizi bugünkü gibi seversiniz. Aile bütün toplumların en önemli kurumlarından birisi, sosyal hayatı oluşturan insanın insanlığını tahkim eden en önemli kurum. Aynı zamanda mutlu bir aile; mutlu bir toplum demek, mutlu insanlar, mutlu çocuklar ve gelecek demek. Teminat altına alınmış bir gelecek demek. İnşallah bir ömür boyu mutlu olursunuz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220816/bakan-yanik-aile-kavraminin-guclenmesi-icin-ciddi-calismalar-yurutuyoruz-1060012814.html
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derya yanık
derya yanık

Bakan Yanık: Mutlu aile, mutlu toplum demek

19:38 02.09.2022
© DHADerya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© DHA
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Bakan Yanık, "Mutlu bir aile; mutlu bir toplum demek, mutlu insanlar, mutlu çocuklar ve gelecek demek" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi etkinlik ve ziyaretler için geldiği Amasya’da Fatma İpek Hakverdioğlu ve Denizhan Tekbaş çiftinin nikah şahidi oldu.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın kıydığı nikahta Bakan Yanık, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak evlilik cüzdanını damada verip “Bu cüzdanın kıymetini bil, bilmediğin zaman koca bir bakanlık arkanda" dedi.
Türk toplumunda ailenin önemine değinen Bakan Yanık, "Gençler inşallah hayatınız boyunca birbirinizi bugünkü gibi seversiniz. Aile bütün toplumların en önemli kurumlarından birisi, sosyal hayatı oluşturan insanın insanlığını tahkim eden en önemli kurum. Aynı zamanda mutlu bir aile; mutlu bir toplum demek, mutlu insanlar, mutlu çocuklar ve gelecek demek. Teminat altına alınmış bir gelecek demek. İnşallah bir ömür boyu mutlu olursunuz” diye konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
POLİTİKA
Bakan Yanık: Aile kavramının güçlenmesi için ciddi çalışmalar yürütüyoruz
16 Ağustos, 22:11
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