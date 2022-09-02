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Bakan Soylu ve Bakan Kurum, Pakistan'da incelemelerde bulundu
Bakan Soylu ve Bakan Kurum, Pakistan'da incelemelerde bulundu
Bakan Soylu ve Bakan Kurum, selden etkilenen Pakistan’da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bölgede açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 10... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T19:51+0300
2022-09-02T19:51+0300
politika
süleyman soylu
murat kurum
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan, İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ve Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal ile Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı’nda bir araya geldi. Tarihinin en büyük sel felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçen Pakistan’da incelemelerde bulunan Bakan Kurum ve Bakan Soylu, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bölgedeki yetkililerden bilgi aldı. Görüşmede Pakistan heyeti, selden etkilenen bölgelere ilişkin bilgiler ve görüntüleri paylaştı.Selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Bakan Murat Kurum, “Türk halkı olarak ilk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk. İçişleri Bakanımız, AFAD, TOKİ, Kızılay, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, İller Bankası Genel Müdürlüğü'yle Türkiye'de yapmış olduğumuz gibi her afet sonrasında nasıl bir aksiyon alıyorsak, bugün de dost ve kardeş Pakistan halkı, devleti için de aynı anlayışla buradayız. Bugün tüm 84 milyon kardeşimizin kalbi Pakistan için atmaktadır” ifadelerini kullandı. Türk halkının kalbinin Pakistan için attığını belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti:10 kişilik mühendis ekibinin Pakistan’da hasar tespit çalışmalarıyla ilgili sahada olduğunu, ihtiyaç duyulması halinde uzman ekiplerin sayısının daha da artırılabileceğini belirten Bakan Kurum, sel bölgesinde dere ıslahı yapılmadan kurulacak çadır, briket ev ve kalıcı konutların yine su altında kalacağına işaret ederek bazı yerleşim yerlerinin başka alanlara taşınabileceğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/suleyman-soylu-ve-murat-kurum-sel-felaketinin-yasandigi-pakistana-gidiyor-1060666437.html
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süleyman soylu, murat kurum, pakistan, toki
süleyman soylu, murat kurum, pakistan, toki

Bakan Soylu ve Bakan Kurum, Pakistan'da incelemelerde bulundu

19:51 02.09.2022
© DHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© DHA
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Bakan Soylu ve Bakan Kurum, selden etkilenen Pakistan’da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bölgede açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 10 kişilik mühendis ekibinin Pakistan’da hasar tespit çalışmalarıyla ilgili sahada olduğunu ve ihtiyaç duyulması halinde uzman ekiplerin sayısının daha da artırılabileceğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan, İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ve Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal ile Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı’nda bir araya geldi. Tarihinin en büyük sel felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçen Pakistan’da incelemelerde bulunan Bakan Kurum ve Bakan Soylu, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bölgedeki yetkililerden bilgi aldı. Görüşmede Pakistan heyeti, selden etkilenen bölgelere ilişkin bilgiler ve görüntüleri paylaştı.
Selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Bakan Murat Kurum, “Türk halkı olarak ilk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk. İçişleri Bakanımız, AFAD, TOKİ, Kızılay, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, İller Bankası Genel Müdürlüğü'yle Türkiye'de yapmış olduğumuz gibi her afet sonrasında nasıl bir aksiyon alıyorsak, bugün de dost ve kardeş Pakistan halkı, devleti için de aynı anlayışla buradayız. Bugün tüm 84 milyon kardeşimizin kalbi Pakistan için atmaktadır” ifadelerini kullandı. Türk halkının kalbinin Pakistan için attığını belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti:
“Biliyoruz ki bizim de zor zamanımızda Pakistan devleti, Pakistanlı kardeşlerimiz bizlerin, Türkiye’nin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Daha önce Pakistan’da yaşanan 2005-2010 yıllarında yine depremlerde birçok vatandaşımız, Pakistanlı kardeşlerimiz hayatını kaybetmişti. O gün de kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile her türlü yardımı ve desteği yapmıştı. Bu çerçevede 4 bin 872 konut okullar, camiler, sosyal donatılarınız TOKİ başkanlığımız eli ile inşa etmiştik.”
10 kişilik mühendis ekibinin Pakistan’da hasar tespit çalışmalarıyla ilgili sahada olduğunu, ihtiyaç duyulması halinde uzman ekiplerin sayısının daha da artırılabileceğini belirten Bakan Kurum, sel bölgesinde dere ıslahı yapılmadan kurulacak çadır, briket ev ve kalıcı konutların yine su altında kalacağına işaret ederek bazı yerleşim yerlerinin başka alanlara taşınabileceğini bildirdi.
Süleyman Soylu ve Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
POLİTİKA
Süleyman Soylu ve Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidiyor
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