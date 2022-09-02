https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-soylu-goktasin-iadesi-konusunda-iki-yontem-var-deport-edebilirler-veya-mahkeme-sureci-isler-1060713953.html

Bakan Soylu: Göktaş'ın iadesi konusunda iki yöntem var, deport edebilirler veya mahkeme süreci işler

Bakan Soylu: Göktaş'ın iadesi konusunda iki yöntem var, deport edebilirler veya mahkeme süreci işler

İçişleri Bakanı Soylu, Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanması konusunda konuştu ve "İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T10:36+0300

2022-09-02T10:36+0300

2022-09-02T11:03+0300

politika

türkiye

süleyman soylu

levent göktaş

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Göktaş'ın iade sürecine ilişkin konuştu ve "İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci işler. İki süreci de takip ediyoruz" dedi.İade süreçleriBakan Soylu yurt dışında yakalanan firarilerin iade süreçlerine ilişkin ise "Hem Arnavutluk'ta hem Bulgaristan'da hem Karadağ'da hem İtalya'da hem de Arjantin'de takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220902/hablemitoglu-suikastinin-katil-zanlilarindan-goktas-bulgaristanda-yakalandi-1060711243.html

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türkiye, süleyman soylu, levent göktaş