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Bakan Soylu: Göktaş'ın iadesi konusunda iki yöntem var, deport edebilirler veya mahkeme süreci işler
Bakan Soylu: Göktaş'ın iadesi konusunda iki yöntem var, deport edebilirler veya mahkeme süreci işler
İçişleri Bakanı Soylu, Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanması konusunda konuştu ve "İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T10:36+0300
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politika
türkiye
süleyman soylu
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Göktaş'ın iade sürecine ilişkin konuştu ve "İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci işler. İki süreci de takip ediyoruz" dedi.İade süreçleriBakan Soylu yurt dışında yakalanan firarilerin iade süreçlerine ilişkin ise "Hem Arnavutluk'ta hem Bulgaristan'da hem Karadağ'da hem İtalya'da hem de Arjantin'de takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220902/hablemitoglu-suikastinin-katil-zanlilarindan-goktas-bulgaristanda-yakalandi-1060711243.html
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türkiye, süleyman soylu, levent göktaş
türkiye, süleyman soylu, levent göktaş

Bakan Soylu: Göktaş'ın iadesi konusunda iki yöntem var, deport edebilirler veya mahkeme süreci işler

10:36 02.09.2022 (güncellendi: 11:03 02.09.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Soylu, Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanması konusunda konuştu ve "İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci işler. İki süreci de takip ediyoruz" dedi.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Göktaş'ın iade sürecine ilişkin konuştu ve "İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci işler. İki süreci de takip ediyoruz" dedi.

İade süreçleri

Bakan Soylu yurt dışında yakalanan firarilerin iade süreçlerine ilişkin ise "Hem Arnavutluk'ta hem Bulgaristan'da hem Karadağ'da hem İtalya'da hem de Arjantin'de takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Mustafa Levent Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
TÜRKİYE
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
08:34
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