https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-nebatiden-ihracat-aciklamasi-1060738141.html

Bakan Nebati: Yıllıklandırılmış ihracatımız rekor tazeledi

Bakan Nebati: Yıllıklandırılmış ihracatımız rekor tazeledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yıllıklandırılmış ihracatımız ağustos ayı itibarıyla 250.8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. T”... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T19:21+0300

2022-09-02T19:21+0300

2022-09-02T19:32+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

abd doları

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter üzerinden ihracatla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor" diyen Bakan Nebati, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:TİM verilerine göre ihracatımız ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, ocak- ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 olarak gerçekleşmiştir. Böylece, yıllıklandırılmış ihracatımız ağustos ayı itibarıyla 250.8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz."

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Sputnik Türkiye

nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, abd doları