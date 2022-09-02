https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-nebatiden-ihracat-aciklamasi-1060738141.html
Bakan Nebati: Yıllıklandırılmış ihracatımız rekor tazeledi
Bakan Nebati: Yıllıklandırılmış ihracatımız rekor tazeledi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yıllıklandırılmış ihracatımız ağustos ayı itibarıyla 250.8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. T”... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T19:21+0300
2022-09-02T19:21+0300
2022-09-02T19:32+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
abd doları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058059754_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_0cf738055b7d67f7e02ef5291385cd4e.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter üzerinden ihracatla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor" diyen Bakan Nebati, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:TİM verilerine göre ihracatımız ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, ocak- ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 olarak gerçekleşmiştir. Böylece, yıllıklandırılmış ihracatımız ağustos ayı itibarıyla 250.8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058059754_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_098946a7a329be83ac28f2f1ca017584.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, abd doları
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, abd doları
Bakan Nebati: Yıllıklandırılmış ihracatımız rekor tazeledi
19:21 02.09.2022 (güncellendi: 19:32 02.09.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yıllıklandırılmış ihracatımız ağustos ayı itibarıyla 250.8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. T” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter üzerinden ihracatla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor" diyen Bakan Nebati, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
TİM verilerine göre ihracatımız ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, ocak- ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 olarak gerçekleşmiştir. Böylece, yıllıklandırılmış ihracatımız ağustos ayı itibarıyla 250.8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz."