Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-nebatiden-ihracat-aciklamasi-1060738141.html
Bakan Nebati: Yıllıklandırılmış ihracatımız rekor tazeledi
Bakan Nebati: Yıllıklandırılmış ihracatımız rekor tazeledi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yıllıklandırılmış ihracatımız ağustos ayı itibarıyla 250.8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. T”... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T19:21+0300
2022-09-02T19:32+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
abd doları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058059754_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_0cf738055b7d67f7e02ef5291385cd4e.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter üzerinden ihracatla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor" diyen Bakan Nebati, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:TİM verilerine göre ihracatımız ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, ocak- ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 olarak gerçekleşmiştir. Böylece, yıllıklandırılmış ihracatımız ağustos ayı itibarıyla 250.8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058059754_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_098946a7a329be83ac28f2f1ca017584.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, abd doları
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, abd doları

Bakan Nebati: Yıllıklandırılmış ihracatımız rekor tazeledi

19:21 02.09.2022 (güncellendi: 19:32 02.09.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yıllıklandırılmış ihracatımız ağustos ayı itibarıyla 250.8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. T” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter üzerinden ihracatla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor" diyen Bakan Nebati, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
TİM verilerine göre ihracatımız ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranı, ocak- ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 olarak gerçekleşmiştir. Böylece, yıllıklandırılmış ihracatımız ağustos ayı itibarıyla 250.8 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor tazelemiştir. Türkiye Ekonomi Modelimiz sayesinde, ihracat odaklı büyümeyle, ekonomimizi daha güçlü kılmaya devam ediyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала