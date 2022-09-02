https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-nebatiden-borsa-istanbul-paylasimi-1060745998.html

Bakan Nebati'den 'Borsa İstanbul' paylaşımı

Bakan Nebati'den 'Borsa İstanbul' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T22:36+0300

2022-09-02T22:36+0300

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ekonomi

nureddin nebati

bist

bist-100

borsa

borsa istanbul

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Borsa İstanbul'a ilişkin paylaşım yaptı. Borsa İstanbul'un, 2 milyon 526 bin yatırımcı sayısına ulaştığını belirten Nebati, halka açık şirketlere ait hisse senetlerinin toplam değerinin ise 400 milyar lira seviyesinde olduğunu belirtti.Gelinen noktada Borsa İstanbul'un, yerli ve yabancı yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldiğini ifade eden Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu: 'Ekonomideki güçlü seyir BIST'i yatırımcılar için cazip kılıyor'

https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-nebatiden-ihracat-aciklamasi-1060738141.html

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