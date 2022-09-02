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https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-nebatiden-borsa-istanbul-paylasimi-1060745998.html
Bakan Nebati'den 'Borsa İstanbul' paylaşımı
Bakan Nebati'den 'Borsa İstanbul' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
nureddin nebati
bist
bist-100
borsa
borsa istanbul
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Borsa İstanbul'a ilişkin paylaşım yaptı. Borsa İstanbul'un, 2 milyon 526 bin yatırımcı sayısına ulaştığını belirten Nebati, halka açık şirketlere ait hisse senetlerinin toplam değerinin ise 400 milyar lira seviyesinde olduğunu belirtti.Gelinen noktada Borsa İstanbul'un, yerli ve yabancı yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldiğini ifade eden Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu: 'Ekonomideki güçlü seyir BIST'i yatırımcılar için cazip kılıyor'
https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-nebatiden-ihracat-aciklamasi-1060738141.html
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nureddin nebati, bist, bist-100, borsa, borsa istanbul
nureddin nebati, bist, bist-100, borsa, borsa istanbul

Bakan Nebati'den 'Borsa İstanbul' paylaşımı

22:36 02.09.2022 (güncellendi: 22:42 02.09.2022)
© TwitterHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.228.88 puana taşıdı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Borsa İstanbul'a ilişkin paylaşım yaptı.
Borsa İstanbul'un, 2 milyon 526 bin yatırımcı sayısına ulaştığını belirten Nebati, halka açık şirketlere ait hisse senetlerinin toplam değerinin ise 400 milyar lira seviyesinde olduğunu belirtti.
Gelinen noktada Borsa İstanbul'un, yerli ve yabancı yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldiğini ifade eden Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:
BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 kazançla 3.222,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.228,88 puana taşıdı.127114670
Borsa İstanbul, 2 milyon 526 bin yatırımcı sayısına ulaşmış durumda. Halka açık şirketlerimize ait hisse senetlerinin toplam değeri ise 400 milyar TL seviyesinde. Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldi.

'Ekonomideki güçlü seyir BIST'i yatırımcılar için cazip kılıyor'

Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
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Bakan Nebati: Yıllıklandırılmış ihracatımız rekor tazeledi
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