https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-mus-6-ay-ve-6-bin-kuralina-uymayanlara-ciddi-bir-ceza-getirecegiz-1060717735.html

Bakan Muş: 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz

Bakan Muş: 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, " 2. el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz" açıklaması yaptı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T12:14+0300

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türkiye

mehmet muş

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Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Bakan Muş: 250 milyar dolarlık ihracat hedefine bu yıl yakalayacağız. 2. el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz.Bakan Muş ayrıca, ihracat 250 milyar dolarlık ihracat hedefine bu yıl yakalanacağını söyledi.6 ay ve 6 km uygulaması nedir ?Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.

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mehmet muş