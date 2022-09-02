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https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-mus-6-ay-ve-6-bin-kuralina-uymayanlara-ciddi-bir-ceza-getirecegiz-1060717735.html
Bakan Muş: 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz
Bakan Muş: 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, " 2. el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz" açıklaması yaptı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
mehmet muş
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Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Bakan Muş: 250 milyar dolarlık ihracat hedefine bu yıl yakalayacağız. 2. el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz.Bakan Muş ayrıca, ihracat 250 milyar dolarlık ihracat hedefine bu yıl yakalanacağını söyledi.6 ay ve 6 km uygulaması nedir ?Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.
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mehmet muş
mehmet muş

Bakan Muş: 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz

12:14 02.09.2022 (güncellendi: 12:33 02.09.2022)
© DHATicaret Bakanı Mehmet Muş
Ticaret Bakanı Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© DHA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, " 2. el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz" açıklaması yaptı.
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Bakan Muş: 250 milyar dolarlık ihracat hedefine bu yıl yakalayacağız. 2. el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz.
Bakan Muş ayrıca, ihracat 250 milyar dolarlık ihracat hedefine bu yıl yakalanacağını söyledi.

6 ay ve 6 km uygulaması nedir ?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.
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