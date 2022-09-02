https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-kirisci-ihracatimiz-30-milyar-dolarlari-asacak-1060704002.html

Bakan Kirişci: İhracatımız 30 milyar dolarları aşacak

Bakan Kirişci: İhracatımız 30 milyar dolarları aşacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2002'de biz 3 milyar 700 milyon dolarlık tarım ihracatı yaparken bugün 25-26 milyar dolarları gördük. Bu inşallah 30... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T01:40+0300

2022-09-02T01:40+0300

2022-09-02T01:45+0300

türkiye

vahit kirişci

nevşehir

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığındaki Nevşehir heyetini Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kabul etti.Burada gerçekleştirilen törende, Nevşehir'deki Kozaklı Jeotermal Isıtmalı TDİOSB'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirişci, gereken aksiyonların hızla alınması konusunda talimat verdiklerini söyledi.Kirişci, AK Parti olarak 2002'den bu yana tarımla ilgili çok önemli konulara imzalar atıldığını ve asıl yol belirleyicinin mevzuatlar olduğunu belirterek, bu zamana kadar tarım sigortalarından lisanslı depoculuğa kadar hayata geçirdikleri mevzuatlara dikkati çekti:'Biz büyüyen, büyümesini sürdüren bir ülkeyiz'Türkiye'de hem nüfusun hem turist sayısının hem de ihracatın arttığını dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:Konuşmasında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kendileri için "Merkez Bankası" statüsünde bulunduğuna da değinen Kirişci, "TMO'nun kasasında eğer bu ürünler olursa, TMO piyasada herhangi bir yanlış yapana bunu ödetir. Vatandaşımızın ihtiyacını en doğru şekilde TMO yürütüyor. Diğer alanlarda da çalışmalarımız büyük titizlikle devam ediyor" diye konuştu.Kente göçü önleyecek çalışmalarKirişci, tarıma dair atmak istedikleri en önemli adımlardan birinin "kent tarımı" olduğuna işaret ederek, bu kavramın da kendileriyle birlikte gündeme geldiğini söyledi.Sebze meyvelerin taşınmasında özellikle lojistik maliyetlere ve zaman kaybına dikkati çeken Kirişci, kent tarımıyla bu sorunların ortadan kalkacağını ayrıca ürünlerin tazeliğinin üst düzeyde korunacağını anlattı.Kirişci, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kent tarımını planladıkları bilgisini paylaştı.Bugün şehirlerin yaşadığı büyük dramların konusunu kırsalı terk edip kente göç etmenin araladığına işaret eden Kirişci, "Şimdi söz konusu jeotermal yatırımıyla oluşacak istihdam ve üretimle Nevşehir’in kentten kırsala dönüşte örnek bölge olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.Vatandaşların sosyalleşecekleri mekanların geliştirilmesiyle burada çok sayıda aileyi tutacaklarını belirten Kirişci, kadın ve gençlerin sosyal güvenlikle ilgili sıkıntılarını gidermek için çalışmalar yaptıklarını ve kadın kırsalda kalmayı tercih ederse ailenin de burada kalacağını söyledi.Kozaklı'da jeotermalin bulunmasının kendileri için büyük nimet olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:

türkiye

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