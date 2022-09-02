https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-kirisci-ihracatimiz-30-milyar-dolarlari-asacak-1060704002.html
Bakan Kirişci: İhracatımız 30 milyar dolarları aşacak
Bakan Kirişci: İhracatımız 30 milyar dolarları aşacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2002'de biz 3 milyar 700 milyon dolarlık tarım ihracatı yaparken bugün 25-26 milyar dolarları gördük. Bu inşallah 30... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T01:40+0300
2022-09-02T01:40+0300
2022-09-02T01:45+0300
türkiye
vahit kirişci
nevşehir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060703419_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_22889d6e0b251afe38fc7752267f8903.jpg
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığındaki Nevşehir heyetini Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kabul etti.Burada gerçekleştirilen törende, Nevşehir'deki Kozaklı Jeotermal Isıtmalı TDİOSB'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirişci, gereken aksiyonların hızla alınması konusunda talimat verdiklerini söyledi.Kirişci, AK Parti olarak 2002'den bu yana tarımla ilgili çok önemli konulara imzalar atıldığını ve asıl yol belirleyicinin mevzuatlar olduğunu belirterek, bu zamana kadar tarım sigortalarından lisanslı depoculuğa kadar hayata geçirdikleri mevzuatlara dikkati çekti:'Biz büyüyen, büyümesini sürdüren bir ülkeyiz'Türkiye'de hem nüfusun hem turist sayısının hem de ihracatın arttığını dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:Konuşmasında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kendileri için "Merkez Bankası" statüsünde bulunduğuna da değinen Kirişci, "TMO'nun kasasında eğer bu ürünler olursa, TMO piyasada herhangi bir yanlış yapana bunu ödetir. Vatandaşımızın ihtiyacını en doğru şekilde TMO yürütüyor. Diğer alanlarda da çalışmalarımız büyük titizlikle devam ediyor" diye konuştu.Kente göçü önleyecek çalışmalarKirişci, tarıma dair atmak istedikleri en önemli adımlardan birinin "kent tarımı" olduğuna işaret ederek, bu kavramın da kendileriyle birlikte gündeme geldiğini söyledi.Sebze meyvelerin taşınmasında özellikle lojistik maliyetlere ve zaman kaybına dikkati çeken Kirişci, kent tarımıyla bu sorunların ortadan kalkacağını ayrıca ürünlerin tazeliğinin üst düzeyde korunacağını anlattı.Kirişci, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kent tarımını planladıkları bilgisini paylaştı.Bugün şehirlerin yaşadığı büyük dramların konusunu kırsalı terk edip kente göç etmenin araladığına işaret eden Kirişci, "Şimdi söz konusu jeotermal yatırımıyla oluşacak istihdam ve üretimle Nevşehir’in kentten kırsala dönüşte örnek bölge olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.Vatandaşların sosyalleşecekleri mekanların geliştirilmesiyle burada çok sayıda aileyi tutacaklarını belirten Kirişci, kadın ve gençlerin sosyal güvenlikle ilgili sıkıntılarını gidermek için çalışmalar yaptıklarını ve kadın kırsalda kalmayı tercih ederse ailenin de burada kalacağını söyledi.Kozaklı'da jeotermalin bulunmasının kendileri için büyük nimet olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:
türkiye
nevşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060703419_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_3501dd33fe7b3abc482ab046f3648f4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vahit kirişci, nevşehir
Bakan Kirişci: İhracatımız 30 milyar dolarları aşacak
01:40 02.09.2022 (güncellendi: 01:45 02.09.2022) Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2002'de biz 3 milyar 700 milyon dolarlık tarım ihracatı yaparken bugün 25-26 milyar dolarları gördük. Bu inşallah 30 milyar dolarları aşacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığındaki Nevşehir heyetini Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kabul etti.
Burada gerçekleştirilen törende, Nevşehir'deki Kozaklı Jeotermal Isıtmalı TDİOSB'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirişci, gereken aksiyonların hızla alınması konusunda talimat verdiklerini söyledi.
Kirişci, AK Parti olarak 2002'den bu yana tarımla ilgili çok önemli konulara imzalar atıldığını ve asıl yol belirleyicinin mevzuatlar olduğunu belirterek, bu zamana kadar tarım sigortalarından lisanslı depoculuğa kadar hayata geçirdikleri mevzuatlara dikkati çekti:
"Tarım, dünyanın belki bugün farkında olduğu gıda krizi gibi global konudan dolayı herkesin ilgisini çeker hale geldi; ama AK Parti ile çok önemli konulara dikkat çekildi. Bu ülke bir tarım ülkesi fakat bir tarım kanunu yoktu. Atatürk'ün hayatta olduğu dönem gündeme geldiği halde tarım sigortaları konusu bir mevzuata sahip değildi. Tohum üreten, fide geliştiren insanlar için bir ıslahatçı hakları kanunu yoktu. Tarım ürünleri 3 ayda hasat edilir, 12 ayda tüketilir. Bu 12 ayı da içine alan süreyi kattığınızda bu ürünleri depolayacak lisanslı depolar yoktu. Bu ülkede 2 milyon 100 bin hektar tarım arazisi bir şekilde tarım dışına çıktı. Sektörü büyütecek olan mevzuattır."
'Biz büyüyen, büyümesini sürdüren bir ülkeyiz'
Türkiye'de hem nüfusun hem turist sayısının hem de ihracatın arttığını dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:
"2002'de biz 3 milyar 700 milyon dolarlık tarım ihracatı yaparken bugün 25-26 milyar dolarları gördük. Bu inşallah 30 milyar dolarları aşacak. Biz büyüyen büyümesini sürdüren bir ülkeyiz. Büyüme her alanda devam edecekse buna uygun çalışmalar yürütmeliyiz. Bir taraftan nüfusunuz artıyor, bir taraftan ülkemizi ziyaret eden misafirlerin sayısı artıyor, ihracatınız artıyor, bir de toplumun alışkanlıkları değişir. 2053 vizyonu dikkate alınırsa 105 milyon nüfusa ulaşacağımız öngörülüyor. Dolayısıyla hizmet yolunda geleceğimizi iyi kurgulamak ve rasyonel adımlar atmak zorundayız. Gelecek yıl ülkemiz için Cumhuriyetin 100 yılı geride kalmış olacak. Yeni yüzyılı da Cumhurbaşkanımız nezdinde 'Türkiye 100 yılı' olarak adlandırıyoruz. Bunun da artık Türkiye'nin global oyuncu olarak dünya tarafından kabullenilmek zorunda kaldığı bir döneme denk gelmesi son derece anlamlı olacaktır."
Konuşmasında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kendileri için "Merkez Bankası" statüsünde bulunduğuna da değinen Kirişci, "TMO'nun kasasında eğer bu ürünler olursa, TMO piyasada herhangi bir yanlış yapana bunu ödetir. Vatandaşımızın ihtiyacını en doğru şekilde TMO yürütüyor. Diğer alanlarda da çalışmalarımız büyük titizlikle devam ediyor" diye konuştu.
Kente göçü önleyecek çalışmalar
Kirişci, tarıma dair atmak istedikleri en önemli adımlardan birinin "kent tarımı" olduğuna işaret ederek, bu kavramın da kendileriyle birlikte gündeme geldiğini söyledi.
Sebze meyvelerin taşınmasında özellikle lojistik maliyetlere ve zaman kaybına dikkati çeken Kirişci, kent tarımıyla bu sorunların ortadan kalkacağını ayrıca ürünlerin tazeliğinin üst düzeyde korunacağını anlattı.
Kirişci, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kent tarımını planladıkları bilgisini paylaştı.
Bugün şehirlerin yaşadığı büyük dramların konusunu kırsalı terk edip kente göç etmenin araladığına işaret eden Kirişci, "Şimdi söz konusu jeotermal yatırımıyla oluşacak istihdam ve üretimle Nevşehir’in kentten kırsala dönüşte örnek bölge olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşların sosyalleşecekleri mekanların geliştirilmesiyle burada çok sayıda aileyi tutacaklarını belirten Kirişci, kadın ve gençlerin sosyal güvenlikle ilgili sıkıntılarını gidermek için çalışmalar yaptıklarını ve kadın kırsalda kalmayı tercih ederse ailenin de burada kalacağını söyledi.
Kozaklı'da jeotermalin bulunmasının kendileri için büyük nimet olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:
"Türkiye, dünyada jeotermalde 7. Avrupa'da 1. sırada bulunuyor. Bu potansiyelimizi kendi jeotermal kaynaklarımızı kullanarak üretime dönüştürmek zorundayız. Bu konuda mera kanununda değişiklik yaptık. Jeotermal seraların meraların vasıfları değiştirilerek endüstriyel sera olmak şartıyla kullanılabileceğine karar verdik. Jeotermal seracılıkta ilk temel atma törenini İzmir Dikili'de gerçekleştirdik. Kozaklı'dakinin temelini de inşallah seneye atacağız. O bölgede başka jeotermal kaynaklar varsa yine çalışmalar yapılacak."