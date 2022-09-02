https://sputniknews.com.tr/20220902/bae-turkiye-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-imzalayacaklarini-acikladi-1060712599.html

BAE, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı

BAE, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu sene Hindistan, İsrail ve Endonezya'nın ardından Türkiye ile de serbest ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T09:49+0300

2022-09-02T09:49+0300

2022-09-02T09:51+0300

dünya

birleşik arap emirlikleri (bae)

türkiye

mehmet muş

serbest ticaret

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BAE Ticaret Bakanı Sani el-Zeyudi, ülkesinin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedeflediğini söyledi.Zeyudi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "#UAETurkiyeCEPA'yı önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyoruz ve bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret ve yatırım ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz" dedi.Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye-BAE #CEPA anlaşmasının mevcut durumunu ve anlaşmanın tamamlanması için gerekli adımları görüştük" ifadelerini kullandı.BAE birçok ülke ile CEPA olarak bilinen serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için girişimler yürütürken bu sene şimdiye kadar Hindistan, İsrail ve Endonezya ile anlaşmaya varıldı.

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