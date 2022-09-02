https://sputniknews.com.tr/20220902/bae-turkiye-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-imzalayacaklarini-acikladi-1060712599.html
BAE, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı
BAE, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu sene Hindistan, İsrail ve Endonezya'nın ardından Türkiye ile de serbest ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T09:49+0300
2022-09-02T09:49+0300
2022-09-02T09:51+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
türkiye
mehmet muş
serbest ticaret
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BAE Ticaret Bakanı Sani el-Zeyudi, ülkesinin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedeflediğini söyledi.Zeyudi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "#UAETurkiyeCEPA'yı önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyoruz ve bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret ve yatırım ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz" dedi.Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye-BAE #CEPA anlaşmasının mevcut durumunu ve anlaşmanın tamamlanması için gerekli adımları görüştük" ifadelerini kullandı.BAE birçok ülke ile CEPA olarak bilinen serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için girişimler yürütürken bu sene şimdiye kadar Hindistan, İsrail ve Endonezya ile anlaşmaya varıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220604/bakan-nebati-turkiyenin-yatirim-taleplerine-hizli-cevap-verdigini-bildirdi-1056979485.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
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birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, mehmet muş, serbest ticaret
birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, mehmet muş, serbest ticaret
BAE, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı
09:49 02.09.2022 (güncellendi: 09:51 02.09.2022) Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu sene Hindistan, İsrail ve Endonezya'nın ardından Türkiye ile de serbest ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu.
BAE Ticaret Bakanı Sani el-Zeyudi, ülkesinin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedeflediğini söyledi.
Zeyudi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "#UAETurkiyeCEPA'yı önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyoruz ve bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret ve yatırım ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye-BAE #CEPA anlaşmasının mevcut durumunu ve anlaşmanın tamamlanması için gerekli adımları görüştük" ifadelerini kullandı.
BAE birçok ülke ile CEPA olarak bilinen serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için girişimler yürütürken bu sene şimdiye kadar Hindistan, İsrail ve Endonezya ile anlaşmaya varıldı.