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https://sputniknews.com.tr/20220902/bae-turkiye-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-imzalayacaklarini-acikladi-1060712599.html
BAE, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı
BAE, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu sene Hindistan, İsrail ve Endonezya'nın ardından Türkiye ile de serbest ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T09:49+0300
2022-09-02T09:51+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
türkiye
mehmet muş
serbest ticaret
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BAE Ticaret Bakanı Sani el-Zeyudi, ülkesinin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedeflediğini söyledi.Zeyudi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "#UAETurkiyeCEPA'yı önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyoruz ve bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret ve yatırım ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz" dedi.Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye-BAE #CEPA anlaşmasının mevcut durumunu ve anlaşmanın tamamlanması için gerekli adımları görüştük" ifadelerini kullandı.BAE birçok ülke ile CEPA olarak bilinen serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için girişimler yürütürken bu sene şimdiye kadar Hindistan, İsrail ve Endonezya ile anlaşmaya varıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220604/bakan-nebati-turkiyenin-yatirim-taleplerine-hizli-cevap-verdigini-bildirdi-1056979485.html
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birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, mehmet muş, serbest ticaret
birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, mehmet muş, serbest ticaret

BAE, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı

09:49 02.09.2022 (güncellendi: 09:51 02.09.2022)
© DERYA YETİM-AW474598Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan huzurunda birçok alanda önemli işbirliklerini kapsayan 10 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan huzurunda birçok alanda önemli işbirliklerini kapsayan 10 anlaşma imzalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© DERYA YETİM-AW474598
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu sene Hindistan, İsrail ve Endonezya'nın ardından Türkiye ile de serbest ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu.
BAE Ticaret Bakanı Sani el-Zeyudi, ülkesinin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedeflediğini söyledi.
Zeyudi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "#UAETurkiyeCEPA'yı önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyoruz ve bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret ve yatırım ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye-BAE #CEPA anlaşmasının mevcut durumunu ve anlaşmanın tamamlanması için gerekli adımları görüştük" ifadelerini kullandı.
BAE birçok ülke ile CEPA olarak bilinen serbest ticaret anlaşmaları imzalamak için girişimler yürütürken bu sene şimdiye kadar Hindistan, İsrail ve Endonezya ile anlaşmaya varıldı.
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