https://sputniknews.com.tr/20220902/aymden-ali-ismail-korkmaz-afisi-astigi-icin-ceza-verilen-ogrenci-karari-ifade-ozgurlugu-ihlali-1060710040.html
AYM'den Ali İsmail Korkmaz afişi astığı için ceza verilen öğrenci kararı: 'İfade özgürlüğü ihlali'
AYM'den Ali İsmail Korkmaz afişi astığı için ceza verilen öğrenci kararı: 'İfade özgürlüğü ihlali'
Anadolu Üniversitesi'nde 'izinsiz afiş astığı' gerekçesiyle disiplin cezası verilen öğrenci Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme 'ifade özgürlüğü... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T05:33+0300
2022-09-02T05:33+0300
2022-09-02T05:33+0300
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anayasa mahkemesi (aym)
anayasa mahkemesi
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Anayasa Mahkemesi (AYM), üniversite yönetimlerinin öğrencilerin her eylemine ceza yağdırmasına ilişkin emsal niteliğinde bir karar verdi.Gazete Duvar'ın haberine göre 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okuyan Cebrail Padak, okulun giriş kapısının yanındaki duvara Eskişehir'deki Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili bir afiş astı.Üniversite yönetimi, kamera kayıtlarından tespit ettiği Padak'a "İyi ki doğdun Ali İsmail Korkmaz, düşlerindeki özgür dünyayı biz kuracağız" yazılı ve Öğrenci Kolektifleri imzalı afiş nedeniyle disiplin cezası verdi.AYM kararındaki bilgilere göre, Cebrail Padak ise 'izinsiz afiş asmak' suçlamasıyla verilen 'uyarı' cezasını yargıya taşıdı. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi cezanın iptaline karar verdi ancak üniversite yönetiminin başvurduğu istinaf mahkemesi davayı reddetti. Bunun üzerine Padak davayı 'ifade özgürlüğünün ihlal edildiği' gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.Dosyayı inceleyen AYM heyeti, oybirliğiyle Cebrail Padak'ın Anayasa 26. maddede güvence altına alınan düşünce özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Tazminat talebini reddeden Yüksek Mahkeme, kararın bir örneğinin ifade özgürlüğü ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi
https://sputniknews.com.tr/20220809/ali-ismail-korkmaz-ailesi-avukatlarindan-aymnin-kararina-iliskin-aciklama-1059707228.html
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anadolu üniversitesi, anayasa, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi
anadolu üniversitesi, anayasa, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi
AYM'den Ali İsmail Korkmaz afişi astığı için ceza verilen öğrenci kararı: 'İfade özgürlüğü ihlali'
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Anadolu Üniversitesi'nde 'izinsiz afiş astığı' gerekçesiyle disiplin cezası verilen öğrenci Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme 'ifade özgürlüğü ihlal edildi' dedi.
Anayasa Mahkemesi (AYM)
, üniversite yönetimlerinin öğrencilerin her eylemine ceza yağdırmasına ilişkin emsal niteliğinde
bir karar verdi.
Gazete Duvar'ın haberine
göre 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
'nde okuyan Cebrail Padak, okulun giriş kapısının yanındaki duvara Eskişehir'deki Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili bir afiş astı.
Üniversite yönetimi, kamera kayıtlarından tespit ettiği Padak'a "İyi ki doğdun Ali İsmail Korkmaz, düşlerindeki özgür dünyayı biz kuracağız" yazılı ve Öğrenci Kolektifleri imzalı afiş nedeniyle disiplin cezası verdi.
AYM kararındaki bilgilere göre, Cebrail Padak ise 'izinsiz afiş asmak' suçlamasıyla verilen 'uyarı' cezasını yargıya taşıdı. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi cezanın iptaline karar verdi ancak üniversite yönetiminin başvurduğu istinaf mahkemesi davayı reddetti. Bunun üzerine Padak davayı 'ifade özgürlüğünün ihlal edildiği' gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.
Dosyayı inceleyen AYM heyeti, oybirliğiyle Cebrail Padak'ın Anayasa 26. maddede güvence altına alınan düşünce özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Tazminat talebini reddeden Yüksek Mahkeme, kararın bir örneğinin ifade özgürlüğü ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi