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https://sputniknews.com.tr/20220902/asbestli-geminin-cebelitarika-girisi-engellendi-1060734571.html
Asbestli geminin Cebelitarık'a girişi engellendi
Asbestli geminin Cebelitarık'a girişi engellendi
İngiltere, tehlikeli kimyasal atıklar bulunan ve Türk karasularına giriş izninin de iptal edildiği açıklanan São Paulo gemisinin Cebelitarık Boğazı’na girişini... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T17:26+0300
2022-09-02T17:27+0300
dünya
asbest
brezilya
sao paulo
gemi
ingiltere
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İngiltere’nin, asbest ve başka tehlikeli kimyasal atıklar bulunan eski uçak gemisi São Paulo'nun Cebelitarık Boğazı’na girişini engellediği açıklandı.Evrensel'den Ramis Sağlam'ın Brezilya’da yayınlanan Exame gazetesinin internet sitesinden aktardığı haberde “Türkiye Çevre Bakanlığı gibi İngilizler de yasağın gemide asbest bulunmasından kaynaklandığını bildirdi” denildi. Çevirim içi izlemeye göre São Paulo Fas kıyılarında Akdeniz’in girişinde bulunuyor. São Paulo gemisinin bundan sonraki rotasının ne olacağı tartışılırken, uluslararası hukukun uygulanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220805/asbestli-gemiye-karsi-izmirde-miting-geldikleri-gibi-gidecekler-1059563194.html
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asbest, brezilya, sao paulo, gemi, ingiltere, cebelitarık
asbest, brezilya, sao paulo, gemi, ingiltere, cebelitarık

Asbestli geminin Cebelitarık'a girişi engellendi

17:26 02.09.2022 (güncellendi: 17:27 02.09.2022)
© WikipediaNae São Paulo
Nae São Paulo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© Wikipedia
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İngiltere, tehlikeli kimyasal atıklar bulunan ve Türk karasularına giriş izninin de iptal edildiği açıklanan São Paulo gemisinin Cebelitarık Boğazı’na girişini engelledi.
İngiltere’nin, asbest ve başka tehlikeli kimyasal atıklar bulunan eski uçak gemisi São Paulo'nun Cebelitarık Boğazı’na girişini engellediği açıklandı.
Evrensel'den Ramis Sağlam'ın Brezilya’da yayınlanan Exame gazetesinin internet sitesinden aktardığı haberde “Türkiye Çevre Bakanlığı gibi İngilizler de yasağın gemide asbest bulunmasından kaynaklandığını bildirdi” denildi.
Çevirim içi izlemeye göre São Paulo Fas kıyılarında Akdeniz’in girişinde bulunuyor.
São Paulo gemisinin bundan sonraki rotasının ne olacağı tartışılırken, uluslararası hukukun uygulanması bekleniyor.
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