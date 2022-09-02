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https://sputniknews.com.tr/20220902/arjantinde-cumhurbaskani-yardimcisi-kirchnera-saldiri-girisimi-1060709905.html
Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a saldırı girişimi
Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a saldırı girişimi
Arjantin'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a silahlı saldırı girişiminde bulundu. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T05:27+0300
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dünya
arjantin
saldırı
silah
cristina fernandez de kirchner
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Yerel basına yansıyan görüntülerde, bir kişinin, Kirchner'a evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrulttuğu ve korumaların müdahale ettiği görülüyor.Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.Ulusal basına yansıyan haberlerde silahı taşıyan kişinin 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.Montiel'in, Kirchner'ın yüzüne yaklaştırdığı silahı tetiklediği ancak silahın ateş almadığı bilgisi paylaşıldı.Geçen hafta yargılandığı yolsuzluk davasında hakkında 12 yıl hapis isteminde bulunulmasından bu yana taraftarları her gün Kirchner'ın evinin önünde destek gösterileri düzenliyor.
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arjantin, saldırı, silah, cristina fernandez de kirchner
arjantin, saldırı, silah, cristina fernandez de kirchner

Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a saldırı girişimi

05:27 02.09.2022 (güncellendi: 05:30 02.09.2022)
© AP Photo / Natacha Pisarenkoeski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'
eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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Arjantin'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a silahlı saldırı girişiminde bulundu.
Yerel basına yansıyan görüntülerde, bir kişinin, Kirchner'a evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrulttuğu ve korumaların müdahale ettiği görülüyor.
Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, C5N isimli kanala yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.
Ulusal basına yansıyan haberlerde silahı taşıyan kişinin 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi.
Montiel'in, Kirchner'ın yüzüne yaklaştırdığı silahı tetiklediği ancak silahın ateş almadığı bilgisi paylaşıldı.
Geçen hafta yargılandığı yolsuzluk davasında hakkında 12 yıl hapis isteminde bulunulmasından bu yana taraftarları her gün Kirchner'ın evinin önünde destek gösterileri düzenliyor.
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