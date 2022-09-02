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Antalya'da otel yangını
Antalya'da otel yangını
Antalya Alanya'da bir otelin çatısında çıkan yangın diğer katlara sıçradı. Oteldeki turistler tahliye edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T13:21+0300
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Kestel Mahallesi’ndeki bir otelin çatısında saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otele gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında otelde konaklayan misafirleri tahliye etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri ilk yardımda bulundu. İlk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan itfaiye erlerinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.Soğutma çalışmalarına havadan destek verildiSoğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, itfaiye ekipleri otelin arka kısımlarına ulaşamayınca Orman Genel Müdürlüğünden hava desteği istenildi. Görevlendirilen 1 helikopter, otelin çatı kısmındaki soğutma çalışmalarına destek verdi.Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220830/izmirde-orman-yangini-ihbarina-giden-arazoz-kaza-yapti-4-yarali-1060583645.html
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türkiye, alanya, yangın, otel, itfaiye
türkiye, alanya, yangın, otel, itfaiye

Antalya'da otel yangını

13:21 02.09.2022 (güncellendi: 13:31 02.09.2022)
© İHA / RIZA YANIKAntalya'da otel yangını
Antalya'da otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© İHA / RIZA YANIK
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Antalya Alanya'da bir otelin çatısında çıkan yangın diğer katlara sıçradı. Oteldeki turistler tahliye edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Kestel Mahallesi’ndeki bir otelin çatısında saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otele gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında otelde konaklayan misafirleri tahliye etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri ilk yardımda bulundu. İlk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan itfaiye erlerinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Soğutma çalışmalarına havadan destek verildi

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, itfaiye ekipleri otelin arka kısımlarına ulaşamayınca Orman Genel Müdürlüğünden hava desteği istenildi. Görevlendirilen 1 helikopter, otelin çatı kısmındaki soğutma çalışmalarına destek verdi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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