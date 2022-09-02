https://sputniknews.com.tr/20220902/ankara-valisi-sahini-dolandirmak-isteyen-suc-cetesine-operasyon-10-gozalti-1060713823.html
Ankara Valisi Şahin’i dolandırmak isteyen suç çetesine operasyon: 10 gözaltı
Ankara Valisi Şahin’i dolandırmak isteyen suç çetesine operasyon: 10 gözaltı
Ankara Valisi Vasip Şahin’i cep telefonuyla arayıp para isteyen ve tehdit ettiği belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T10:33+0300
2022-09-02T10:33+0300
2022-09-02T10:33+0300
türkiye
vasip şahin
ankara
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060376985_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f47d9633619851164889fdc2296ddd08.jpg
Ankara Valisi Vasip Şahin, dolandırıcıların hedefi oldu. Şahin’i cep telefonuyla arayan şüpheliler türlü sebepleri öne sürerek para istedi. İstediklerini alamayan dolandırıcılar Şahin’i bu kez de ailesiyle tehdit etti. Şahin’e parayı alamadıkları takdirde eşine çocuklarına zarar vereceklerini söyleyen zanlıların tehditlerinin bitmemesi üzerine Vali Şahin, ihbarda bulundu.Ankara merkezli 5 ildeki eş zamanlı operasyonda 10 kişi yakalandıŞahin’in şikayetinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şahısları yakalamak için harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 10 kişi yakalayarak gözaltına aldı.Zanlılardan 3’ü tutuklanarak ceza evine gönderildiŞüphelilerden 4’ü Ankara Emniyetindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Terör bağlantılarının olup olmadığı araştırılacakGözaltındaki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin ise incelemesi devam ediyor. Öte yandan, olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060376985_137:0:785:486_1920x0_80_0_0_73f546831998f268ad8672d16d14d8b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vasip şahin, ankara, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, gözaltı
vasip şahin, ankara, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, gözaltı
Ankara Valisi Şahin’i dolandırmak isteyen suç çetesine operasyon: 10 gözaltı
Abone ol
Ankara Valisi Vasip Şahin’i cep telefonuyla arayıp para isteyen ve tehdit ettiği belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, dolandırıcıların hedefi oldu. Şahin’i cep telefonuyla arayan şüpheliler türlü sebepleri öne sürerek para istedi. İstediklerini alamayan dolandırıcılar Şahin’i bu kez de ailesiyle tehdit etti. Şahin’e parayı alamadıkları takdirde eşine çocuklarına zarar vereceklerini söyleyen zanlıların tehditlerinin bitmemesi üzerine Vali Şahin, ihbarda bulundu.
Ankara merkezli 5 ildeki eş zamanlı operasyonda 10 kişi yakalandı
Şahin’in şikayetinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şahısları yakalamak için harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 10 kişi yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlılardan 3’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi
Şüphelilerden 4’ü Ankara Emniyetindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Terör bağlantılarının olup olmadığı araştırılacak
Gözaltındaki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin ise incelemesi devam ediyor. Öte yandan, olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.