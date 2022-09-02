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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220902/almanya-basbakani-scholz-rusyadan-dogalgaz-ithalatini-durdurmayacagiz-1060712156.html
Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'dan doğalgaz ithalatını durdurmayacağız
Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'dan doğalgaz ithalatını durdurmayacağız
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin şu anda tedarikin azalmasına rağmen Rusya'dan doğalgaz alımını tamamen kesmeyeceğini söyledi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T09:39+0300
2022-09-02T09:39+0300
avrupa'da enerji krizi
olaf scholz
almanya
doğalgaz
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Essen kentine düzenlediği resmi ziyarette doğalgaz kıtlığı ve enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.Scholz, düzenlediği basın toplantısında, Berlin'in Rusya'dan doğalgaz ithalatını neden durdurmadığı yönündeki soruya "Avrupa Birliği (AB), Almanya yüzünden değil, öncelikle Batı Avrupa ülkeleri yüzünden (Rusya'dan) doğalgaz ithalatına yaptırım uygulamadı. Kendilerin bu kadar kısa sürede alternatif bulmaları zor" yanıtını verdi.Scholz, ülkesinin yeraltı depolama tesislerinde gaz depolamak, termik santralleri faaliyete geçirmek ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali inşa etmek gibi yerinde kararlar aldığını belirtti.Almanya'nın enerji bağımlılığını önlemek için gaz ithalat altyapısını genişletmesi gerektiğine işaret eden Scholz, "Konunun üzerine eğildiğimiz ve tüm bunları yapabildiğimiz için artık durumu aşacağımızı söyleyebiliriz. Fakat Rusya'dan gelen tedarikten az da olsa vazgeçersek işimiz çok daha zor olacak. Benim fikrim, hayatımızı aşırı karmaşıklaştırmamamız gerektiği" ifadelerini kullandı.Başbakan, Almanya'yı Fransa veya İtalya üzerinden İspanya ve Portekiz'e bağlayabilecek gaz boru hatlarının küresel enerji piyasası ve Berlin'e destek olacağını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220831/gazprom-odemeler-eksik-yapildigi-icin-fransaya-dogalgaz-tedarikini-askiya-aldik-1060622371.html
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olaf scholz, almanya, doğalgaz
olaf scholz, almanya, doğalgaz

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'dan doğalgaz ithalatını durdurmayacağız

09:39 02.09.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDEROlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin şu anda tedarikin azalmasına rağmen Rusya'dan doğalgaz alımını tamamen kesmeyeceğini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Essen kentine düzenlediği resmi ziyarette doğalgaz kıtlığı ve enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Scholz, düzenlediği basın toplantısında, Berlin'in Rusya'dan doğalgaz ithalatını neden durdurmadığı yönündeki soruya "Avrupa Birliği (AB), Almanya yüzünden değil, öncelikle Batı Avrupa ülkeleri yüzünden (Rusya'dan) doğalgaz ithalatına yaptırım uygulamadı. Kendilerin bu kadar kısa sürede alternatif bulmaları zor" yanıtını verdi.
Scholz, ülkesinin yeraltı depolama tesislerinde gaz depolamak, termik santralleri faaliyete geçirmek ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali inşa etmek gibi yerinde kararlar aldığını belirtti.
Almanya'nın enerji bağımlılığını önlemek için gaz ithalat altyapısını genişletmesi gerektiğine işaret eden Scholz, "Konunun üzerine eğildiğimiz ve tüm bunları yapabildiğimiz için artık durumu aşacağımızı söyleyebiliriz. Fakat Rusya'dan gelen tedarikten az da olsa vazgeçersek işimiz çok daha zor olacak. Benim fikrim, hayatımızı aşırı karmaşıklaştırmamamız gerektiği" ifadelerini kullandı.
Başbakan, Almanya'yı Fransa veya İtalya üzerinden İspanya ve Portekiz'e bağlayabilecek gaz boru hatlarının küresel enerji piyasası ve Berlin'e destek olacağını da sözlerine ekledi.
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