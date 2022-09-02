Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220902/alman-enerji-duzenleyicisi-kuzey-akimin-durdurulmasiyla-birlikte-tasarruf-daha-onemli-hale-geldi-1060745527.html
Alman enerji düzenleyicisi: Kuzey Akım’ın durdurulmasıyla birlikte tasarruf daha önemli hale geldi
Alman enerji düzenleyicisi: Kuzey Akım’ın durdurulmasıyla birlikte tasarruf daha önemli hale geldi
Almanya’nın enerjiden sorumlu düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur’un başkanı Klaus Müller, Kuzey Akımı'nın durmasıyla birlikte ülkede tasarruf konusunun daha... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T22:22+0300
2022-09-02T22:22+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
enerji
tasarruf
kuzey akım
kuzey akım-1
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056756640_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cebba5ea34509afe8e7824baf6da1d7a.jpg
Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden Rusya'dan Almanya'ya gaz tedarikinin askıya alınması tasarruf, LNG terminalleri ve depolama tesislerinin doldurulması konularının daha da önemli hale gelmesine neden olduğunu, artık her şeyin Alman vatandaşına bağlı olduğunu ifade etti.Müller, “Rusya'nın Kuzey Akım 1'den gaz geçişine şimdilik izin vermemesi kararı ile bağlantılı olarak, LNG terminalleri, gaz depolama tesislerinin doldurulması ve ciddi tasarruf ihtiyacı konuları daha da önemli hale geliyor. Almanya’nın buna hazırlıklı olması iyi, ancak şimdi her şey herkese bağlı” ifadelerini kullandı.Daha önce Rus devlet enerji şirketi Gazprom, türbinlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını tamamen durdurduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056756640_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d8141113172e315b962fade80e474c02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, enerji, tasarruf, kuzey akım, kuzey akım-1
almanya, enerji, tasarruf, kuzey akım, kuzey akım-1

Alman enerji düzenleyicisi: Kuzey Akım’ın durdurulmasıyla birlikte tasarruf daha önemli hale geldi

22:22 02.09.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girAlmanya - Rusya - doğalgaz
Almanya - Rusya - doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Almanya’nın enerjiden sorumlu düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur’un başkanı Klaus Müller, Kuzey Akımı'nın durmasıyla birlikte ülkede tasarruf konusunun daha da önemli bir hale geldiğini belirtti.
Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden Rusya'dan Almanya'ya gaz tedarikinin askıya alınması tasarruf, LNG terminalleri ve depolama tesislerinin doldurulması konularının daha da önemli hale gelmesine neden olduğunu, artık her şeyin Alman vatandaşına bağlı olduğunu ifade etti.
Müller, “Rusya'nın Kuzey Akım 1'den gaz geçişine şimdilik izin vermemesi kararı ile bağlantılı olarak, LNG terminalleri, gaz depolama tesislerinin doldurulması ve ciddi tasarruf ihtiyacı konuları daha da önemli hale geliyor. Almanya’nın buna hazırlıklı olması iyi, ancak şimdi her şey herkese bağlı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rus devlet enerji şirketi Gazprom, türbinlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını tamamen durdurduğunu duyurmuştu.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
DÜNYA
Gazprom, Kuzey Akım’ından doğalgaz akışını tamamen durdurdu
20:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала