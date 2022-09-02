https://sputniknews.com.tr/20220902/alman-enerji-duzenleyicisi-kuzey-akimin-durdurulmasiyla-birlikte-tasarruf-daha-onemli-hale-geldi-1060745527.html
Alman enerji düzenleyicisi: Kuzey Akım’ın durdurulmasıyla birlikte tasarruf daha önemli hale geldi
Alman enerji düzenleyicisi: Kuzey Akım’ın durdurulmasıyla birlikte tasarruf daha önemli hale geldi
Almanya’nın enerjiden sorumlu düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur’un başkanı Klaus Müller, Kuzey Akımı'nın durmasıyla birlikte ülkede tasarruf konusunun daha... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T22:22+0300
2022-09-02T22:22+0300
2022-09-02T22:22+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
enerji
tasarruf
kuzey akım
kuzey akım-1
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Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden Rusya'dan Almanya'ya gaz tedarikinin askıya alınması tasarruf, LNG terminalleri ve depolama tesislerinin doldurulması konularının daha da önemli hale gelmesine neden olduğunu, artık her şeyin Alman vatandaşına bağlı olduğunu ifade etti.Müller, “Rusya'nın Kuzey Akım 1'den gaz geçişine şimdilik izin vermemesi kararı ile bağlantılı olarak, LNG terminalleri, gaz depolama tesislerinin doldurulması ve ciddi tasarruf ihtiyacı konuları daha da önemli hale geliyor. Almanya’nın buna hazırlıklı olması iyi, ancak şimdi her şey herkese bağlı” ifadelerini kullandı.Daha önce Rus devlet enerji şirketi Gazprom, türbinlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını tamamen durdurduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html
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almanya, enerji, tasarruf, kuzey akım, kuzey akım-1
almanya, enerji, tasarruf, kuzey akım, kuzey akım-1
Alman enerji düzenleyicisi: Kuzey Akım’ın durdurulmasıyla birlikte tasarruf daha önemli hale geldi
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Almanya’nın enerjiden sorumlu düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur’un başkanı Klaus Müller, Kuzey Akımı'nın durmasıyla birlikte ülkede tasarruf konusunun daha da önemli bir hale geldiğini belirtti.
Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden Rusya'dan Almanya'ya gaz tedarikinin askıya alınması tasarruf, LNG terminalleri ve depolama tesislerinin doldurulması konularının daha da önemli hale gelmesine neden olduğunu, artık her şeyin Alman vatandaşına bağlı olduğunu ifade etti.
Müller, “Rusya'nın Kuzey Akım 1'den gaz geçişine şimdilik izin vermemesi kararı ile bağlantılı olarak, LNG terminalleri, gaz depolama tesislerinin doldurulması ve ciddi tasarruf ihtiyacı konuları daha da önemli hale geliyor. Almanya’nın buna hazırlıklı olması iyi, ancak şimdi her şey herkese bağlı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rus devlet enerji şirketi Gazprom, türbinlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını tamamen durdurduğunu duyurmuştu.