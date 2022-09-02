https://sputniknews.com.tr/20220902/alman-enerji-duzenleyicisi-kuzey-akimin-durdurulmasiyla-birlikte-tasarruf-daha-onemli-hale-geldi-1060745527.html

Alman enerji düzenleyicisi: Kuzey Akım’ın durdurulmasıyla birlikte tasarruf daha önemli hale geldi

Alman enerji düzenleyicisi: Kuzey Akım’ın durdurulmasıyla birlikte tasarruf daha önemli hale geldi

Almanya’nın enerjiden sorumlu düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur’un başkanı Klaus Müller, Kuzey Akımı'nın durmasıyla birlikte ülkede tasarruf konusunun daha... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T22:22+0300

2022-09-02T22:22+0300

2022-09-02T22:22+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

enerji

tasarruf

kuzey akım

kuzey akım-1

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Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden Rusya'dan Almanya'ya gaz tedarikinin askıya alınması tasarruf, LNG terminalleri ve depolama tesislerinin doldurulması konularının daha da önemli hale gelmesine neden olduğunu, artık her şeyin Alman vatandaşına bağlı olduğunu ifade etti.Müller, “Rusya'nın Kuzey Akım 1'den gaz geçişine şimdilik izin vermemesi kararı ile bağlantılı olarak, LNG terminalleri, gaz depolama tesislerinin doldurulması ve ciddi tasarruf ihtiyacı konuları daha da önemli hale geliyor. Almanya’nın buna hazırlıklı olması iyi, ancak şimdi her şey herkese bağlı” ifadelerini kullandı.Daha önce Rus devlet enerji şirketi Gazprom, türbinlerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki gaz akışını tamamen durdurduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html

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almanya, enerji, tasarruf, kuzey akım, kuzey akım-1