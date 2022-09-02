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https://sputniknews.com.tr/20220902/aleyna-tilkinin-konseri-iptal-edildi-yaratilan-baskiya-cok-uzuluyorum-1060747739.html
Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi: Yaratılan baskıya çok üzülüyorum
Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi: Yaratılan baskıya çok üzülüyorum
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin de konseri iptal edildi. Tilki, konser yasağına tepki gösterdi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
aleyna tilki
konser
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Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konserlerinin iptal edilmesine, "Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" diyerek tepki gösterdi.Tilki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Çok üzgünüm..Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum.Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum...Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak…
https://sputniknews.com.tr/20220808/selda-bagcandan-gokhan-turkmene-aleyna-tilki-yaniti-sana-ne-sahneme-kimi-istersem-cikaririm-1059656884.html
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aleyna tilki, konser, iptal
aleyna tilki, konser, iptal

Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi: Yaratılan baskıya çok üzülüyorum

23:33 02.09.2022 (güncellendi: 23:37 02.09.2022)
© İHA / RECEP DAĞDELEN-Aleyna Tilki
Aleyna Tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© İHA / RECEP DAĞDELEN-
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Şarkıcı Aleyna Tilki'nin de konseri iptal edildi. Tilki, konser yasağına tepki gösterdi.
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konserlerinin iptal edilmesine, "Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" diyerek tepki gösterdi.
Tilki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Çok üzgünüm..
Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum.
Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum...
Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak…
Selda Bağcan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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