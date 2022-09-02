https://sputniknews.com.tr/20220902/aleyna-tilkinin-konseri-iptal-edildi-yaratilan-baskiya-cok-uzuluyorum-1060747739.html
Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi: Yaratılan baskıya çok üzülüyorum
Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi: Yaratılan baskıya çok üzülüyorum
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin de konseri iptal edildi. Tilki, konser yasağına tepki gösterdi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T23:33+0300
2022-09-02T23:33+0300
2022-09-02T23:37+0300
türkiye
aleyna tilki
konser
iptal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056520959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bcdd6bffff2c05ea43842ee1c881cc3d.jpg
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konserlerinin iptal edilmesine, "Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" diyerek tepki gösterdi.Tilki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Çok üzgünüm..Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum.Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum...Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak…
https://sputniknews.com.tr/20220808/selda-bagcandan-gokhan-turkmene-aleyna-tilki-yaniti-sana-ne-sahneme-kimi-istersem-cikaririm-1059656884.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056520959_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_784b8cd29ab89f21b3cf517b4fea1ddd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aleyna tilki, konser, iptal
aleyna tilki, konser, iptal
Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi: Yaratılan baskıya çok üzülüyorum
23:33 02.09.2022 (güncellendi: 23:37 02.09.2022) Abone ol
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin de konseri iptal edildi. Tilki, konser yasağına tepki gösterdi.
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konserlerinin iptal edilmesine, "Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" diyerek tepki gösterdi.
Tilki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum.
Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum...
Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak…