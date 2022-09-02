https://sputniknews.com.tr/20220902/aleyna-tilkinin-konseri-iptal-edildi-yaratilan-baskiya-cok-uzuluyorum-1060747739.html

Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi: Yaratılan baskıya çok üzülüyorum

Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi: Yaratılan baskıya çok üzülüyorum

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin de konseri iptal edildi. Tilki, konser yasağına tepki gösterdi. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T23:33+0300

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türkiye

aleyna tilki

konser

iptal

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Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konserlerinin iptal edilmesine, "Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" diyerek tepki gösterdi.Tilki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Çok üzgünüm..Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum.Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum...Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak…

https://sputniknews.com.tr/20220808/selda-bagcandan-gokhan-turkmene-aleyna-tilki-yaniti-sana-ne-sahneme-kimi-istersem-cikaririm-1059656884.html

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aleyna tilki, konser, iptal