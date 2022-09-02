Türkiye
SON DAKİKA | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yurt başvuru sayısını açıkladı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220902/ales-sonuclari-aciklandi-1060713485.html
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ağustos'ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) sonuçlarını açıkladı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T10:14+0300
2022-09-02T10:14+0300
yaşam
sınav
ales
akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044445401_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_303994a6e78dfd0e2072350b0e2533f3.jpg
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220624/ales-basvurulari-basladi--1057867703.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044445401_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e58bce9803ac35dd20952ec64c78b69c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sınav, ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
sınav, ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)

ALES sonuçları açıklandı

10:14 02.09.2022
© AAösym / yds /ales
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ağustos'ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
YAŞAM
ALES başvuruları başladı
24 Haziran , 10:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала