https://sputniknews.com.tr/20220902/ales-sonuclari-aciklandi-1060713485.html
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ağustos'ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) sonuçlarını açıkladı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T10:14+0300
2022-09-02T10:14+0300
2022-09-02T10:14+0300
yaşam
sınav
ales
akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220624/ales-basvurulari-basladi--1057867703.html
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sınav, ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
sınav, ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
ALES sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ağustos'ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav
sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr
" internet adresinden T.C. kimlik
numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.