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AK Partili Külünk: İddiaları görmezden gelemeyiz, bu bir arınma fırsatı, AK Parti arınmak zorunda
AK Partili Külünk: İddiaları görmezden gelemeyiz, bu bir arınma fırsatı, AK Parti arınmak zorunda
AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası Korkmaz Karaca'nın istifa etmesi ve Serkan Taranoğlu'nun görevden... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T09:04+0300
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metin külünk
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Ankara Masası programında Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Külünk, "Sokak ne istiyor? Bütün bu tartışmaların dışında bir AK Parti istiyor" dedi.Külünk, “AK Parti bu arınmayı yapabilir mi?” sorusuna da “Tabii ki yapabilir, Sayın Erdoğan bir kere pratik siyaseti Türkiye’de en iyi okuyan isimlerden birisi” diye cevap verdi.Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Külünk, sözlerine şöyle devam etti: "İddiaları görmezden gelemeyiz. Bu bir arınma fırsatı. AK Parti arınmak zorunda. Sokak bunu istiyor. Sokağın AK Parti hareketine olan ümidinin daha güçlenmesi için barınmanın bir kapısı olarak görmek mümkün. Biz duymak istemesek de bu tartışmalar var, buradan yola çıkarak bu büyük mücadeleye herkesin bulunduğu noktada üzerine düşeni yapması gerekir. Erdoğan bu anlamda stratejisini belirler ve bu arınmayı çok net yapacak güçtedir."
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metin külünk, mustafa külünkoğlu
metin külünk, mustafa külünkoğlu

AK Partili Külünk: İddiaları görmezden gelemeyiz, bu bir arınma fırsatı, AK Parti arınmak zorunda

09:04 02.09.2022 (güncellendi: 09:05 02.09.2022)
© AA / Güven YılmazMetin Külünk
Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AA / Güven Yılmaz
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AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası Korkmaz Karaca'nın istifa etmesi ve Serkan Taranoğlu'nun görevden alınmasının ardından dikkati çeken bir açıklama yaptı.
Ankara Masası programında Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Külünk, "Sokak ne istiyor? Bütün bu tartışmaların dışında bir AK Parti istiyor" dedi.
Külünk, “AK Parti bu arınmayı yapabilir mi?” sorusuna da “Tabii ki yapabilir, Sayın Erdoğan bir kere pratik siyaseti Türkiye’de en iyi okuyan isimlerden birisi” diye cevap verdi.
Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Külünk, sözlerine şöyle devam etti:
"İddiaları görmezden gelemeyiz. Bu bir arınma fırsatı. AK Parti arınmak zorunda. Sokak bunu istiyor. Sokağın AK Parti hareketine olan ümidinin daha güçlenmesi için barınmanın bir kapısı olarak görmek mümkün. Biz duymak istemesek de bu tartışmalar var, buradan yola çıkarak bu büyük mücadeleye herkesin bulunduğu noktada üzerine düşeni yapması gerekir. Erdoğan bu anlamda stratejisini belirler ve bu arınmayı çok net yapacak güçtedir."
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