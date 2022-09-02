https://sputniknews.com.tr/20220902/ak-partili-kulunk-iddialari-gormezden-gelemeyiz-bu-bir-arinma-firsati-ak-parti-arinmak-zorunda-1060711763.html

AK Partili Külünk: İddiaları görmezden gelemeyiz, bu bir arınma fırsatı, AK Parti arınmak zorunda

AK Partili Külünk: İddiaları görmezden gelemeyiz, bu bir arınma fırsatı, AK Parti arınmak zorunda

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası Korkmaz Karaca'nın istifa etmesi ve Serkan Taranoğlu'nun görevden... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T09:04+0300

2022-09-02T09:04+0300

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politika

metin külünk

mustafa külünkoğlu

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Ankara Masası programında Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Külünk, "Sokak ne istiyor? Bütün bu tartışmaların dışında bir AK Parti istiyor" dedi.Külünk, “AK Parti bu arınmayı yapabilir mi?” sorusuna da “Tabii ki yapabilir, Sayın Erdoğan bir kere pratik siyaseti Türkiye’de en iyi okuyan isimlerden birisi” diye cevap verdi.Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Külünk, sözlerine şöyle devam etti: "İddiaları görmezden gelemeyiz. Bu bir arınma fırsatı. AK Parti arınmak zorunda. Sokak bunu istiyor. Sokağın AK Parti hareketine olan ümidinin daha güçlenmesi için barınmanın bir kapısı olarak görmek mümkün. Biz duymak istemesek de bu tartışmalar var, buradan yola çıkarak bu büyük mücadeleye herkesin bulunduğu noktada üzerine düşeni yapması gerekir. Erdoğan bu anlamda stratejisini belirler ve bu arınmayı çok net yapacak güçtedir."

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metin külünk, mustafa külünkoğlu