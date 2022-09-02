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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220902/afganistanin-herat-bolgesinde-bombali-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1060720506.html
Afganistan'ın Herat bölgesinde camiye bombalı saldırı: 29 ölü
Afganistan'ın Herat bölgesinde camiye bombalı saldırı: 29 ölü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde yer alan ve ülkenin en büyük camilerinden biri olan Gazargah Camisi'nde bombalı saldırı düzenlendiği ve 29 kişinin... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T12:52+0300
2022-09-02T13:28+0300
afganistan
taliban kontrolünde afganistan
cami
bombalı saldırı
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Afganistan'n batısındaki Herat vilayetinde bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.Saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca yaralının olduğu belirtildi.Patlamada caminin imamı ve Batı'ya yönelik eleştirileriyle tanınan üst düzey Taliban üyesi Mucib Rahman Ensari hayatını kaybetti. Bilgi, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından doğrulandı.Ensari, ABD ve diğer NATO ülkelerinin ülkeden çekilmesinin ardından Taliban'a yakın konum almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/taliban-el-kaide-liderini-hedef-alan-saldirida-pakistan-hava-sahasinin-kullanildigini-iddia-etti-1060506035.html
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afganistan, cami, bombalı saldırı
afganistan, cami, bombalı saldırı

Afganistan'ın Herat bölgesinde camiye bombalı saldırı: 29 ölü

12:52 02.09.2022 (güncellendi: 13:28 02.09.2022)
© AFP 2022Afganistan- Kabil- Askeri hastanede patlama
Afganistan- Kabil- Askeri hastanede patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022
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Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde yer alan ve ülkenin en büyük camilerinden biri olan Gazargah Camisi'nde bombalı saldırı düzenlendiği ve 29 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Afganistan'n batısındaki Herat vilayetinde bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca yaralının olduğu belirtildi.
Patlamada caminin imamı ve Batı'ya yönelik eleştirileriyle tanınan üst düzey Taliban üyesi Mucib Rahman Ensari hayatını kaybetti. Bilgi, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından doğrulandı.
Ensari, ABD ve diğer NATO ülkelerinin ülkeden çekilmesinin ardından Taliban'a yakın konum almıştı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
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Taliban, El-Kaide liderini hedef alan saldırıda Pakistan hava sahasının kullanıldığını iddia etti
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