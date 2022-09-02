https://sputniknews.com.tr/20220902/afganistanin-herat-bolgesinde-bombali-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1060720506.html

Afganistan'ın Herat bölgesinde camiye bombalı saldırı: 29 ölü

Afganistan'ın Herat bölgesinde camiye bombalı saldırı: 29 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde yer alan ve ülkenin en büyük camilerinden biri olan Gazargah Camisi'nde bombalı saldırı düzenlendiği ve 29 kişinin... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T12:52+0300

2022-09-02T12:52+0300

2022-09-02T13:28+0300

afganistan

taliban kontrolünde afganistan

cami

bombalı saldırı

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Afganistan'n batısındaki Herat vilayetinde bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.Saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca yaralının olduğu belirtildi.Patlamada caminin imamı ve Batı'ya yönelik eleştirileriyle tanınan üst düzey Taliban üyesi Mucib Rahman Ensari hayatını kaybetti. Bilgi, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından doğrulandı.Ensari, ABD ve diğer NATO ülkelerinin ülkeden çekilmesinin ardından Taliban'a yakın konum almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220829/taliban-el-kaide-liderini-hedef-alan-saldirida-pakistan-hava-sahasinin-kullanildigini-iddia-etti-1060506035.html

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