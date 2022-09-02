https://sputniknews.com.tr/20220902/afganistanin-herat-bolgesinde-bombali-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1060720506.html
Afganistan'ın Herat bölgesinde camiye bombalı saldırı: 29 ölü
Afganistan'ın Herat bölgesinde camiye bombalı saldırı: 29 ölü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde yer alan ve ülkenin en büyük camilerinden biri olan Gazargah Camisi'nde bombalı saldırı düzenlendiği ve 29 kişinin... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T12:52+0300
2022-09-02T12:52+0300
2022-09-02T13:28+0300
afganistan
taliban kontrolünde afganistan
cami
bombalı saldırı
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Afganistan'n batısındaki Herat vilayetinde bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.Saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca yaralının olduğu belirtildi.Patlamada caminin imamı ve Batı'ya yönelik eleştirileriyle tanınan üst düzey Taliban üyesi Mucib Rahman Ensari hayatını kaybetti. Bilgi, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından doğrulandı.Ensari, ABD ve diğer NATO ülkelerinin ülkeden çekilmesinin ardından Taliban'a yakın konum almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/taliban-el-kaide-liderini-hedef-alan-saldirida-pakistan-hava-sahasinin-kullanildigini-iddia-etti-1060506035.html
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afganistan, cami, bombalı saldırı
afganistan, cami, bombalı saldırı
Afganistan'ın Herat bölgesinde camiye bombalı saldırı: 29 ölü
12:52 02.09.2022 (güncellendi: 13:28 02.09.2022) Abone ol
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde yer alan ve ülkenin en büyük camilerinden biri olan Gazargah Camisi'nde bombalı saldırı düzenlendiği ve 29 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Afganistan'n batısındaki Herat vilayetinde bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca yaralının olduğu belirtildi.
Patlamada caminin imamı ve Batı'ya yönelik eleştirileriyle tanınan üst düzey Taliban üyesi Mucib Rahman Ensari hayatını kaybetti. Bilgi, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından doğrulandı.
Ensari, ABD ve diğer NATO ülkelerinin ülkeden çekilmesinin ardından Taliban'a yakın konum almıştı.