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ABD Dışişleri: Yunanistan, S-300'leri önceden almıştı, yaptırım kapsamı dışında
ABD Dışişleri: Yunanistan, S-300'leri önceden almıştı, yaptırım kapsamı dışında
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Girit'te bulunan Rus yapımı S-300 hava savunma sistemleri nedeniyle Yunanistan'a yaptırım uygulanmayacağını, sistemlerin... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T16:11+0300
2022-09-02T16:13+0300
savunma
yunanistan
abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)
s-300
abd
yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Girit'te bulunan Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin ABD yasalarının öngördüğü herhangi bir yaptırım riski taşımadığını açıkladı.Yunan basınına konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, söz konusu sistemin Yunanistan'da bulunmasının ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Mücadele Yasası'nın (CAATSA) öngördüğü yaptırımların kapsamına girmediğini kaydetti.Yetkili, bu sistemlerin, CAATSA'dan önce ve Atina tarafından değil, Güney Kıbrıs tarafından 1990'larda alındığını ve yasanın ise 2017'de yürürlüğe girdiğini belirtti.Temsilci, "Bu durumdan haberdarız. NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak ve anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz. Tüm tarafları tansiyonu daha da tırmandırabilecek söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/savunma-sanayii-baskanligi-s-400-tedariki-konusunda-yeni-bir-gelisme-soz-konusu-degil-1060000867.html
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yunanistan, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa), s-300, abd, yaptırım
yunanistan, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa), s-300, abd, yaptırım

ABD Dışişleri: Yunanistan, S-300'leri önceden almıştı, yaptırım kapsamı dışında

16:11 02.09.2022 (güncellendi: 16:13 02.09.2022)
© Fotoğraf : ITAR -TASSS-300 hava ve füze savunma sistemi
S-300 hava ve füze savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© Fotoğraf : ITAR -TASS
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Girit'te bulunan Rus yapımı S-300 hava savunma sistemleri nedeniyle Yunanistan'a yaptırım uygulanmayacağını, sistemlerin CAATSA yasası yürürlüğe girmeden önce alındığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Girit'te bulunan Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin ABD yasalarının öngördüğü herhangi bir yaptırım riski taşımadığını açıkladı.
Yunan basınına konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, söz konusu sistemin Yunanistan'da bulunmasının ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Mücadele Yasası'nın (CAATSA) öngördüğü yaptırımların kapsamına girmediğini kaydetti.
Yetkili, bu sistemlerin, CAATSA'dan önce ve Atina tarafından değil, Güney Kıbrıs tarafından 1990'larda alındığını ve yasanın ise 2017'de yürürlüğe girdiğini belirtti.
Temsilci, "Bu durumdan haberdarız. NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak ve anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz. Tüm tarafları tansiyonu daha da tırmandırabilecek söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
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