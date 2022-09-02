https://sputniknews.com.tr/20220902/59-antalya-altin-portakal-film-festivali-jurisi-aciklandi-1060717258.html

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali jürisi açıklandı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali jürisi açıklandı

Bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışması jürisi belli oldu. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T11:49+0300

2022-09-02T11:49+0300

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yaşam

altın portakal

altın portakal film festivali

antalya

jüri

ahmet mümtaz taylan

nurgül yeşilçay

oyuncu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali için hazırlıklar devam ediyor.Festivalin Ulusal Uzun Metraj Yarışması jürisi belli oldu.Jüri başkanlığını yönetmen, yapımcı, senarist Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği yarışmanın diğer jüri üyeleri oyuncu, yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen, senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak'tan oluştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.Yarışacak filmler hangileri?Bu yıl 76 başvurunun yapıldığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda yarışacak dokuz proje, Cottbus Film Festivali Program Direktörü Bernd Buder, yönetmen-senarist-yapımcı Senem Tüzen ve yapımcı Vildan Erşen'den oluşan seçici kurul tarafından belirlendi. Buna göre, "8. Kat", "Aytaşı", "Cemile", "Güve", "Hasan", "İskeletin Türküsü", "Kara Şimşek 3", "Nal ile Mıh" ve "Nazire" adlı yapımlar, yarışacak.

https://sputniknews.com.tr/20220704/59-antalya-altin-portakal-film-festivali-basvurulari-acildi-toplam-odul-940-bin-tl-1058289850.html

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altın portakal, altın portakal film festivali, antalya, jüri, ahmet mümtaz taylan, nurgül yeşilçay, oyuncu