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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220901/washingtonun-kieve-sundugu-milyarlarca-dolarlik-askeri-yardim-abd-icin-felakete-yol-acabilir-1060688596.html
'Washington'un Kiev'e sunduğu milyarlarca dolarlık askeri yardım, ABD için felakete yol açabilir'
'Washington'un Kiev'e sunduğu milyarlarca dolarlık askeri yardım, ABD için felakete yol açabilir'
ABD merkezli düşünce kuruluşu Defense Priorities uzmanlarından Benjamin Giltner, Washington'un Kiev'e gönderdiği milyarlarca dolar değerindeki silahların... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T18:54+0300
2022-09-01T18:54+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
yardım
washington
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Business Insider için bir makale kaleme alan Giltner, tedarik edilen silahların son tahlilde kimlerin eline geçeceği ve bunun ABD'nin güvenliği için hangi uzun vadeli riskleri yaratacağı sorularını dillendirmeye başlayan saygın uzmanların sayısının giderek arttığına dikkat çekti.Giltner, bu sorulara net yanıtlar vermenin mümkün olmadığının altını çizerek bu nedenle Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlarda son derece dikkatli olunması gerektiğinin vurguladı.ABD, Ukrayna'ya ne kadar çok silah gönderirse bölgedeki gerilimin o kadar tırmanacağını kaydeden Giltner, zira Rusya'nın bu tür adımları haklı bir şekilde ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünü ifade etti.Cato Enstitüsü'nden Jordan Cohen'in görüşlerine yer veren Giltner, Cohen'in Ukrayna'ya askeri yardım konusunda izlenen itinasız politikanın 10 yıl içinde ABD için sorun teşkil edebileceğini düşündüğünü aktardı.Yazıya göre Cohen, Suriye ve Yemen'de yaşanan süreçlere dikkat çekerek Washington'un tedarik ettiği silahların karaborsaya düştüğünü ve ABD'nin dizayn ettiği Nusra Cephesi de dahil terör örgütlerinin eline geçtiğini vurguladı.Yazının sonunda ABD'li siyasetçilere silahın 'hedefe ulaştıracak bir araç olacağına bu kadar inanmayı' bırakma tavsiyesinde bulunan Giltner, "Diplomatik müzakereler gibi farklı araçlar da var. Ukrayna ve ABD, bu krizi sonlandırmak için silah dışındaki araçları kullanmalı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220827/canli--zaporojya-askeri-sivil-idaresiukrayna-birlikleri-energodari-bombalamaya-devam-ediyor-1060463471.html
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abd, ukrayna, yardım, washington
abd, ukrayna, yardım, washington

'Washington'un Kiev'e sunduğu milyarlarca dolarlık askeri yardım, ABD için felakete yol açabilir'

18:54 01.09.2022
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
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ABD merkezli düşünce kuruluşu Defense Priorities uzmanlarından Benjamin Giltner, Washington'un Kiev'e gönderdiği milyarlarca dolar değerindeki silahların Suriye ve Yemen'deki süreçlere benzer şekilde yakın gelecekte ABD için felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.
Business Insider için bir makale kaleme alan Giltner, tedarik edilen silahların son tahlilde kimlerin eline geçeceği ve bunun ABD'nin güvenliği için hangi uzun vadeli riskleri yaratacağı sorularını dillendirmeye başlayan saygın uzmanların sayısının giderek arttığına dikkat çekti.

Giltner, bu sorulara net yanıtlar vermenin mümkün olmadığının altını çizerek bu nedenle Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlarda son derece dikkatli olunması gerektiğinin vurguladı.

ABD, Ukrayna'ya ne kadar çok silah gönderirse bölgedeki gerilimin o kadar tırmanacağını kaydeden Giltner, zira Rusya'nın bu tür adımları haklı bir şekilde ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünü ifade etti.

Cato Enstitüsü'nden Jordan Cohen'in görüşlerine yer veren Giltner, Cohen'in Ukrayna'ya askeri yardım konusunda izlenen itinasız politikanın 10 yıl içinde ABD için sorun teşkil edebileceğini düşündüğünü aktardı.

Yazıya göre Cohen, Suriye ve Yemen'de yaşanan süreçlere dikkat çekerek Washington'un tedarik ettiği silahların karaborsaya düştüğünü ve ABD'nin dizayn ettiği Nusra Cephesi de dahil terör örgütlerinin eline geçtiğini vurguladı.

Yazının sonunda ABD'li siyasetçilere silahın 'hedefe ulaştıracak bir araç olacağına bu kadar inanmayı' bırakma tavsiyesinde bulunan Giltner, "Diplomatik müzakereler gibi farklı araçlar da var. Ukrayna ve ABD, bu krizi sonlandırmak için silah dışındaki araçları kullanmalı" ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
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