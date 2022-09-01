'Washington'un Kiev'e sunduğu milyarlarca dolarlık askeri yardım, ABD için felakete yol açabilir'

Business Insider için bir makale kaleme alan Giltner, tedarik edilen silahların son tahlilde kimlerin eline geçeceği ve bunun ABD'nin güvenliği için hangi uzun vadeli riskleri yaratacağı sorularını dillendirmeye başlayan saygın uzmanların sayısının giderek arttığına dikkat çekti.



Giltner, bu sorulara net yanıtlar vermenin mümkün olmadığının altını çizerek bu nedenle Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlarda son derece dikkatli olunması gerektiğinin vurguladı.



ABD, Ukrayna'ya ne kadar çok silah gönderirse bölgedeki gerilimin o kadar tırmanacağını kaydeden Giltner, zira Rusya'nın bu tür adımları haklı bir şekilde ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünü ifade etti.



Cato Enstitüsü'nden Jordan Cohen'in görüşlerine yer veren Giltner, Cohen'in Ukrayna'ya askeri yardım konusunda izlenen itinasız politikanın 10 yıl içinde ABD için sorun teşkil edebileceğini düşündüğünü aktardı.



Yazıya göre Cohen, Suriye ve Yemen'de yaşanan süreçlere dikkat çekerek Washington'un tedarik ettiği silahların karaborsaya düştüğünü ve ABD'nin dizayn ettiği Nusra Cephesi de dahil terör örgütlerinin eline geçtiğini vurguladı.



Yazının sonunda ABD'li siyasetçilere silahın 'hedefe ulaştıracak bir araç olacağına bu kadar inanmayı' bırakma tavsiyesinde bulunan Giltner, "Diplomatik müzakereler gibi farklı araçlar da var. Ukrayna ve ABD, bu krizi sonlandırmak için silah dışındaki araçları kullanmalı" ifadelerini kullandı.