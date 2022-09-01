https://sputniknews.com.tr/20220901/uluslararasi-nakliyeciler-dernegi-iki-aracin-yuku-birine-yukleniyor-kabul-etmeyene-yuk-verilmiyor-1060673525.html
Uluslararası Nakliyeciler Derneği: İki aracın yükü birine yükleniyor, kabul etmeyene yük verilmiyor
Uluslararası Nakliyeciler Derneği: İki aracın yükü birine yükleniyor, kabul etmeyene yük verilmiyor
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Güneydoğu Bölge Başkanı Kaya, Mardin Oyak Çimento'nun kamyon ve TIR'lara aşırı yük bindirdiğini, kabul etmeyen şoförlere yük... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T13:45+0300
2022-09-01T13:45+0300
2022-09-01T13:49+0300
tır şöförü
görüş
uluslararası nakliyeciler derneği (und)
mardin
özel
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Uluslararası Nakliyeciler Derneği Güneydoğu Bölge Başkanı Muhsin Kaya, TIR ve kamyonlara aşırı yük bindirildiğini ve bunun kazalara yol açacağı uyarısında bulundu. Derik’te meydana gelen korkunç kazayı örnek gösteren Kaya, önlem alınmaması durumunda başka kazaların da meydana geleceğini söyledi. Şirketlerin aşırı yükü kabul etmeyen şoförlere yük vermediğini kaydeden Kaya, 2 araca yüklenecek yükün bir araca yüklendiğini söyledi.‘Bu durum kazaya sebebiyet vermekte’Mardin Oyak Çimento'nun TIR ve kamyonlara aşırı yük bindirdiğini ve kabul etmeyen şoförlere yük vermediğini kaydeden Kaya “Mardin Çimento Fabrikası bölgenin hemen hemen en büyük müesseselerinden birisi ve uzun yıllardır burada çimento satışı yapılıyor. Kaç yıldır tonaj konusunda sıkıntılar iletiliyor. Tonaj 25 ton iken 40-45 ton atılıyordu. Yani 2 aracın yükü bir araca yükleniyor. Kendim de bir nakliyeci olarak söylüyorum bu durumda şoförler ciddi tehlikeye giriyor. Bu tonajla ne hakimiyet kabiliyeti oluyor, şoförün direksiyon kabiliyeti kalıyor ne de karşı tarafa manevra imkanı bırakıyor. Bu durum ise kazaya sebebiyet vermekte” dedi.‘Mardin, Siirt, Şırnak’ta, Batman’da kantar yok’Güneydoğu’da birçok kentte kantar bulunmadığına dikkat çeken Kaya “Kantarlar bölgede yok. Çok az miktarda olan mevcut kantarların çoğu da çalışmıyor. Mardin, Siirt, Şırnak’ta, Batman’da kantar yok. Sadece Diyarbakır girişinde ve çıkışında var. Bu da ciddi bir sorundur. Kantarların daha çok yaygınlaştırılması ve denetimlerin sıklaştırılması gerekir” şeklinde konuştu.‘Fren patlayabilir, lastik patlar, araç hakimiyeti kalmaz’“25 ton yüklemesi gereken şoföre ‘40 ton yükle’ diyorlar” diyen Kaya şunları söyledi:‘İşletmeler arası haksız rekabet oluşturmaktadır’Kaya, son olarak şunları söyledi:“Oyak Mardin Çimento, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve ilgili yasalara aykırı bir şekilde araçlara istiap haddinden fazla tonajlı yük yüklemesi, her şeyden önce yüksek maliyetlerle yapılan karayollarımıza zarar vermekte ve yolların tahrip olmasına ile çökmesine sebebiyet vermektedir. Yine ilimizde bulunan işletmelerin tümünün anılan yönetmeliğe uygun yükleme yapmasına rağmen sadece Mardin Çimento Fabrikası tarafından anılan yönetmelik hükümlerine ve ilgili yasalara uyulmaması işletmeler arası haksız rekabet oluşturmaktadır.”
https://sputniknews.com.tr/20220807/bulgaristan-turkiye-sinirindaki-tir-gecislerindeki-sorun-cozuldu-1059620978.html
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Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
tır şöförü, uluslararası nakliyeciler derneği (und), mardin, özel
tır şöförü, uluslararası nakliyeciler derneği (und), mardin, özel
Uluslararası Nakliyeciler Derneği: İki aracın yükü birine yükleniyor, kabul etmeyene yük verilmiyor
13:45 01.09.2022 (güncellendi: 13:49 01.09.2022) Abone ol
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Güneydoğu Bölge Başkanı Kaya, Mardin Oyak Çimento'nun kamyon ve TIR'lara aşırı yük bindirdiğini, kabul etmeyen şoförlere yük vermediğini söyledi. Kaya, aşırı yükün kazalara sebebiyet vereceğini kaydetti.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Güneydoğu Bölge Başkanı Muhsin Kaya, TIR ve kamyonlara aşırı yük bindirildiğini ve bunun kazalara yol açacağı uyarısında bulundu. Derik’te meydana gelen korkunç kazayı örnek gösteren Kaya, önlem alınmaması durumunda başka kazaların da meydana geleceğini söyledi. Şirketlerin aşırı yükü kabul etmeyen şoförlere yük vermediğini kaydeden Kaya, 2 araca yüklenecek yükün bir araca yüklendiğini söyledi.
‘Bu durum kazaya sebebiyet vermekte’
Mardin Oyak Çimento'nun TIR ve kamyonlara aşırı yük bindirdiğini ve kabul etmeyen şoförlere yük vermediğini kaydeden Kaya “Mardin Çimento Fabrikası bölgenin hemen hemen en büyük müesseselerinden birisi ve uzun yıllardır burada çimento satışı yapılıyor. Kaç yıldır tonaj konusunda sıkıntılar iletiliyor. Tonaj 25 ton iken 40-45 ton atılıyordu. Yani 2 aracın yükü bir araca yükleniyor. Kendim de bir nakliyeci olarak söylüyorum bu durumda şoförler ciddi tehlikeye giriyor. Bu tonajla ne hakimiyet kabiliyeti oluyor, şoförün direksiyon kabiliyeti kalıyor ne de karşı tarafa manevra imkanı bırakıyor. Bu durum ise kazaya sebebiyet vermekte” dedi.
‘Mardin, Siirt, Şırnak’ta, Batman’da kantar yok’
Güneydoğu’da birçok kentte kantar bulunmadığına dikkat çeken Kaya “Kantarlar bölgede yok. Çok az miktarda olan mevcut kantarların çoğu da çalışmıyor. Mardin, Siirt, Şırnak’ta, Batman’da kantar yok. Sadece Diyarbakır girişinde ve çıkışında var. Bu da ciddi bir sorundur. Kantarların daha çok yaygınlaştırılması ve denetimlerin sıklaştırılması gerekir” şeklinde konuştu.
‘Fren patlayabilir, lastik patlar, araç hakimiyeti kalmaz’
“25 ton yüklemesi gereken şoföre ‘40 ton yükle’ diyorlar” diyen Kaya şunları söyledi:
“Fabrikalar bizzat söylüyor, tonaj yükleyeceğim diye. 25 ton yüklemesi gereken şoföre 40 ton yükle diyorlar. Tırın sırtına 15 ton fazla yük atıyor. İstedikleri tonajı yüklemediğimizde bize yük vermiyorlar. Yükleme yapmayınca da başka araçları çağırıyorlar. Irak’tan gelen araçları çağırıp onlara yük veriyorlar. Tabii bu yurtiçi taşımacılık için öyle, sonuçta yurtdışına çıkışlarda gümrüklerde kantarlar var ve fazla tonajdan dolayı çıkış yapamazlar. Mesela ben kendim fazla tonajı kabul etmediğim için yük alamıyorum. Ağır tonajın yüklenmesi yüzünden fren patlayabilir, balatalar ısınır, yollar çöker, lastik patlar, araç hakimiyeti kalmaz.”
‘İşletmeler arası haksız rekabet oluşturmaktadır’
Kaya, son olarak şunları söyledi:
“Oyak Mardin Çimento, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve ilgili yasalara aykırı bir şekilde araçlara istiap haddinden fazla tonajlı yük yüklemesi, her şeyden önce yüksek maliyetlerle yapılan karayollarımıza zarar vermekte ve yolların tahrip olmasına ile çökmesine sebebiyet vermektedir. Yine ilimizde bulunan işletmelerin tümünün anılan yönetmeliğe uygun yükleme yapmasına rağmen sadece Mardin Çimento Fabrikası tarafından anılan yönetmelik hükümlerine ve ilgili yasalara uyulmaması işletmeler arası haksız rekabet oluşturmaktadır.”