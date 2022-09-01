https://sputniknews.com.tr/20220901/uluslararasi-nakliyeciler-dernegi-iki-aracin-yuku-birine-yukleniyor-kabul-etmeyene-yuk-verilmiyor-1060673525.html

Uluslararası Nakliyeciler Derneği: İki aracın yükü birine yükleniyor, kabul etmeyene yük verilmiyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği: İki aracın yükü birine yükleniyor, kabul etmeyene yük verilmiyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Güneydoğu Bölge Başkanı Kaya, Mardin Oyak Çimento'nun kamyon ve TIR'lara aşırı yük bindirdiğini, kabul etmeyen şoförlere yük... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T13:45+0300

2022-09-01T13:45+0300

2022-09-01T13:49+0300

tır şöförü

görüş

uluslararası nakliyeciler derneği (und)

mardin

özel

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Uluslararası Nakliyeciler Derneği Güneydoğu Bölge Başkanı Muhsin Kaya, TIR ve kamyonlara aşırı yük bindirildiğini ve bunun kazalara yol açacağı uyarısında bulundu. Derik’te meydana gelen korkunç kazayı örnek gösteren Kaya, önlem alınmaması durumunda başka kazaların da meydana geleceğini söyledi. Şirketlerin aşırı yükü kabul etmeyen şoförlere yük vermediğini kaydeden Kaya, 2 araca yüklenecek yükün bir araca yüklendiğini söyledi.‘Bu durum kazaya sebebiyet vermekte’Mardin Oyak Çimento'nun TIR ve kamyonlara aşırı yük bindirdiğini ve kabul etmeyen şoförlere yük vermediğini kaydeden Kaya “Mardin Çimento Fabrikası bölgenin hemen hemen en büyük müesseselerinden birisi ve uzun yıllardır burada çimento satışı yapılıyor. Kaç yıldır tonaj konusunda sıkıntılar iletiliyor. Tonaj 25 ton iken 40-45 ton atılıyordu. Yani 2 aracın yükü bir araca yükleniyor. Kendim de bir nakliyeci olarak söylüyorum bu durumda şoförler ciddi tehlikeye giriyor. Bu tonajla ne hakimiyet kabiliyeti oluyor, şoförün direksiyon kabiliyeti kalıyor ne de karşı tarafa manevra imkanı bırakıyor. Bu durum ise kazaya sebebiyet vermekte” dedi.‘Mardin, Siirt, Şırnak’ta, Batman’da kantar yok’Güneydoğu’da birçok kentte kantar bulunmadığına dikkat çeken Kaya “Kantarlar bölgede yok. Çok az miktarda olan mevcut kantarların çoğu da çalışmıyor. Mardin, Siirt, Şırnak’ta, Batman’da kantar yok. Sadece Diyarbakır girişinde ve çıkışında var. Bu da ciddi bir sorundur. Kantarların daha çok yaygınlaştırılması ve denetimlerin sıklaştırılması gerekir” şeklinde konuştu.‘Fren patlayabilir, lastik patlar, araç hakimiyeti kalmaz’“25 ton yüklemesi gereken şoföre ‘40 ton yükle’ diyorlar” diyen Kaya şunları söyledi:‘İşletmeler arası haksız rekabet oluşturmaktadır’Kaya, son olarak şunları söyledi:“Oyak Mardin Çimento, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve ilgili yasalara aykırı bir şekilde araçlara istiap haddinden fazla tonajlı yük yüklemesi, her şeyden önce yüksek maliyetlerle yapılan karayollarımıza zarar vermekte ve yolların tahrip olmasına ile çökmesine sebebiyet vermektedir. Yine ilimizde bulunan işletmelerin tümünün anılan yönetmeliğe uygun yükleme yapmasına rağmen sadece Mardin Çimento Fabrikası tarafından anılan yönetmelik hükümlerine ve ilgili yasalara uyulmaması işletmeler arası haksız rekabet oluşturmaktadır.”

https://sputniknews.com.tr/20220807/bulgaristan-turkiye-sinirindaki-tir-gecislerindeki-sorun-cozuldu-1059620978.html

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2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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tır şöförü, uluslararası nakliyeciler derneği (und), mardin, özel