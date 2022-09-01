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https://sputniknews.com.tr/20220901/twitter-mujdeyi-verdi-duzenleme-butonu-sonunda-geliyor-1060680405.html
Twitter müjdeyi verdi: 'Düzenleme butonu' sonunda geliyor
Twitter müjdeyi verdi: 'Düzenleme butonu' sonunda geliyor
Bu yılın başında 'düzenleme butonu' üzerinde çalıştığını açıklayacak kullanıcılarını bu en çok talep edilen özellik konusunda sevindiren Twitter verdiği sözü... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T16:19+0300
2022-09-01T16:40+0300
twitter
yaşam
tweet düzenleme butonu
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Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının en çok talep ettiği 'düzenleme (edit) butonunu' test ettiğini duyurdu. Bu yeni özelliği önce abonelik hizmeti 'Twitter Blue'nun bazı aboneleri kullanabilecek. Kullanıcılar, tweet'lerini, paylaştıktan sonraki 30 dakika içinde birden fazla kez düzenleyebilecek ve düzenlenen tweet'lerde bu paylaşımlarda değişiklik yapıldığına dair ibareler yer alacak. Böylece diğer kullanıcılar söz konusu tweet'in eski hallerine de hâlâ ulaşabiliyor olacak.Twitter düzenlenen tweet'lerin eski hallerinin görüntülenebilmesinin 'konuşmanın bütünlüğünün korunması' açısından önemli olduğunu savundu.Kötü niyetli kişilerce yanlış bilgi yaymak için kullanılabileceği de düşünülen özelliği önce kurumun kendi içinde test ettiğini ve insanların bu butonu ne açılardan kötüye kullanabileceğinin de incelendiğini belirten Twitter özelliğin bu ay içinde de önce tek bir ülkedeki Twitter Blue kullanıcılarına açılacağının altını çizdi.Twitter Blue sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcıları kapsıyor.
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twitter , tweet düzenleme butonu
twitter , tweet düzenleme butonu

Twitter müjdeyi verdi: 'Düzenleme butonu' sonunda geliyor

16:19 01.09.2022 (güncellendi: 16:40 01.09.2022)
© AP Photo / Richard DrewTwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Richard Drew
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Bu yılın başında 'düzenleme butonu' üzerinde çalıştığını açıklayacak kullanıcılarını bu en çok talep edilen özellik konusunda sevindiren Twitter verdiği sözü hayata geçiriyor.
Sosyal medya platformu Twitter, kullanıcılarının en çok talep ettiği 'düzenleme (edit) butonunu' test ettiğini duyurdu. Bu yeni özelliği önce abonelik hizmeti 'Twitter Blue'nun bazı aboneleri kullanabilecek.
Kullanıcılar, tweet'lerini, paylaştıktan sonraki 30 dakika içinde birden fazla kez düzenleyebilecek ve düzenlenen tweet'lerde bu paylaşımlarda değişiklik yapıldığına dair ibareler yer alacak. Böylece diğer kullanıcılar söz konusu tweet'in eski hallerine de hâlâ ulaşabiliyor olacak.
Twitter düzenlenen tweet'lerin eski hallerinin görüntülenebilmesinin 'konuşmanın bütünlüğünün korunması' açısından önemli olduğunu savundu.
Kötü niyetli kişilerce yanlış bilgi yaymak için kullanılabileceği de düşünülen özelliği önce kurumun kendi içinde test ettiğini ve insanların bu butonu ne açılardan kötüye kullanabileceğinin de incelendiğini belirten Twitter özelliğin bu ay içinde de önce tek bir ülkedeki Twitter Blue kullanıcılarına açılacağının altını çizdi.
Twitter Blue sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcıları kapsıyor.
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