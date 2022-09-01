https://sputniknews.com.tr/20220901/turkiyede-herkes-memleketinde-yasasaydi-en-kalabalik-il-hangisi-olurdu-1060662774.html

Türkiye'de herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

Türkiye'de herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul. İstanbul'da İstanbullulardan çok Türkiye'nin dört bir yanından gelenler ile dünyanın dört bir yanından gelenler... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T11:31+0300

2022-09-01T11:31+0300

2022-09-01T11:41+0300

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

yaşam

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.Eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, birinciliği elinden kaptıracaktı. Hem de hiç kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek bir şehre.Türkiye'nin en kalabalık şehri 3 milyona yakın nüfusuyla başka bir şehir olacaktı.İşte herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sıralaması şöyle olacaktı:20- Manisa / 1 milyon 421 bin 43819- Kayseri / 1 milyon 504 bin 41318- Trabzon / 1 milyon 568 bin 23917- Ordu / 1 milyon 578 bin 68716- Van / 1 milyon 613 bin 29315- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 82214- Mardin / 1 milyon 707 bin 62013- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 54412- Adana / 1 milyon 805 bin 86011- Bursa / 1 milyon 840 bin 84910- Hatay / 1 milyon 844 bin 6599- Erzurum / 1 milyon 930 bin 7678- İzmir / 1 milyon 970 bin 7727- Sivas / 1 milyon 969 bin 8646- Samsun / 1 milyon 998 bin 6035- Ankara / 2 milyon 43 bin 8734- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 5403- İstanbul / 2 milyon 596 bin 8302- Konya / 2 milyon 644 bin 7531- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)