https://sputniknews.com.tr/20220901/turkiyede-herkes-memleketinde-yasasaydi-en-kalabalik-il-hangisi-olurdu-1060662774.html
Türkiye'de herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
Türkiye'de herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul. İstanbul'da İstanbullulardan çok Türkiye'nin dört bir yanından gelenler ile dünyanın dört bir yanından gelenler... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T11:31+0300
2022-09-01T11:31+0300
2022-09-01T11:41+0300
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056841126_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_776270718f2f65a76aad002e0a80c136.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.Eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, birinciliği elinden kaptıracaktı. Hem de hiç kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek bir şehre.Türkiye'nin en kalabalık şehri 3 milyona yakın nüfusuyla başka bir şehir olacaktı.İşte herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sıralaması şöyle olacaktı:20- Manisa / 1 milyon 421 bin 43819- Kayseri / 1 milyon 504 bin 41318- Trabzon / 1 milyon 568 bin 23917- Ordu / 1 milyon 578 bin 68716- Van / 1 milyon 613 bin 29315- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 82214- Mardin / 1 milyon 707 bin 62013- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 54412- Adana / 1 milyon 805 bin 86011- Bursa / 1 milyon 840 bin 84910- Hatay / 1 milyon 844 bin 6599- Erzurum / 1 milyon 930 bin 7678- İzmir / 1 milyon 970 bin 7727- Sivas / 1 milyon 969 bin 8646- Samsun / 1 milyon 998 bin 6035- Ankara / 2 milyon 43 bin 8734- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 5403- İstanbul / 2 milyon 596 bin 8302- Konya / 2 milyon 644 bin 7531- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056841126_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_20954c4aefc3a49a9afae295aeb8cb93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
Türkiye'de herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
11:31 01.09.2022 (güncellendi: 11:41 01.09.2022) Abone ol
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul. İstanbul'da İstanbullulardan çok Türkiye'nin dört bir yanından gelenler ile dünyanın dört bir yanından gelenler yaşıyor. Peki İstanbul'da yaşayanlar kendi memleketlerinde yaşıyor olsaydı Türkiye'nin en kalabalık şehirleri hangileri olacaktı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Eğer herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, birinciliği elinden kaptıracaktı. Hem de hiç kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek bir şehre.
Türkiye'nin en kalabalık şehri 3 milyona yakın nüfusuyla başka bir şehir olacaktı.
İşte herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sıralaması şöyle olacaktı:
20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438
19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413
18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239
17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687
16- Van / 1 milyon 613 bin 293
15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822
14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620
13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544
12- Adana / 1 milyon 805 bin 860
11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849
10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659
9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767
8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772
7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864
6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603
5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873
4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540
3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830
2- Konya / 2 milyon 644 bin 753
1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950