https://sputniknews.com.tr/20220901/turkiye-rusya-ile-en-iyi-iliskilere-sahip-olan-ulke-listesinde-4-sirada-1060685111.html

Türkiye, Rusya ile en iyi ilişkilere sahip olan ülke listesinde 4. sırada

Türkiye, Rusya ile en iyi ilişkilere sahip olan ülke listesinde 4. sırada

Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (VCIOM) tarafından yapılan araştırma sonucu Rus vatandaşlarına göre Rusya ile en iyi ve en kötü ilişkilere sahip olan... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T17:59+0300

2022-09-01T17:59+0300

2022-09-01T17:59+0300

multimedya

infografik

rusya

türkiye

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Araştırmaya göre, Rusya ile en iyi ilişkilere sahip ülke listesinin zirvesine yüzde 55 ile Çin otururken, Türkiye yüzde 17 ile bu listenin 4. sırasına yerleşti.Rusya ile ilişkileri en kötü durumda olan ülke sıralamasında ise birinci sırada ABD yer aldı.

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