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Türkiye, Rusya ile en iyi ilişkilere sahip olan ülke listesinde 4. sırada
Türkiye, Rusya ile en iyi ilişkilere sahip olan ülke listesinde 4. sırada
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (VCIOM) tarafından yapılan araştırma sonucu Rus vatandaşlarına göre Rusya ile en iyi ve en kötü ilişkilere sahip olan... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T17:59+0300
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Araştırmaya göre, Rusya ile en iyi ilişkilere sahip ülke listesinin zirvesine yüzde 55 ile Çin otururken, Türkiye yüzde 17 ile bu listenin 4. sırasına yerleşti.Rusya ile ilişkileri en kötü durumda olan ülke sıralamasında ise birinci sırada ABD yer aldı.
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infografik, rusya, türkiye, инфографика

Türkiye, Rusya ile en iyi ilişkilere sahip olan ülke listesinde 4. sırada

17:59 01.09.2022
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Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (VCIOM) tarafından yapılan araştırma sonucu Rus vatandaşlarına göre Rusya ile en iyi ve en kötü ilişkilere sahip olan ülkeler belirlendi.
Araştırmaya göre, Rusya ile en iyi ilişkilere sahip ülke listesinin zirvesine yüzde 55 ile Çin otururken, Türkiye yüzde 17 ile bu listenin 4. sırasına yerleşti.
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye
Rusya ile ilişkileri en kötü durumda olan ülke sıralamasında ise birinci sırada ABD yer aldı.
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye
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