https://sputniknews.com.tr/20220901/ttb-2022nin-ilk-8-ayinda-yurtdisina-gitmek-icin-iyi-hal-belgesi-alan-hekim-sayisi-1683e-ulasti-1060697978.html

TTB: 2022'nin ilk 8 ayında, yurtdışına gitmek için ‘iyi hal belgesi’ alan hekim sayısı 1683'e ulaştı

TTB: 2022'nin ilk 8 ayında, yurtdışına gitmek için ‘iyi hal belgesi’ alan hekim sayısı 1683'e ulaştı

TTB, ağustos ayında 281 hekimin ‘iyi hal belgesi’ için başvurduğunu, 2022’nin sekiz ayında toplam başvurunun 1683’e ulaştığını açıkladı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T22:54+0300

2022-09-01T22:54+0300

2022-09-01T22:55+0300

türkiye

hekim

ttb

yurtdışı

doktor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049935386_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a449072984ea6fe84ca71961f5890888.jpg

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının 2022’nin ilk sekiz ayında 1683 olduğunu duyurdu.TTB’nin açıklamasına göre, ağustos ayında 281 hekim ‘iyi hal belgesi’ için başvurdu. Konuya dair paylaşım yapan TTB, “Hekimlerin ağır ve güvensiz çalışma şartları nedeniyle yurtdışına göçü artarak sürüyor. Sağlıklı bir gelecek için mücadeleye devam!” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220728/her-gun-yedi-hekim-ttbden-yurt-disi-icin-belge-aliyor-1059228838.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hekim, ttb, yurtdışı, doktor