https://sputniknews.com.tr/20220901/ttb-2022nin-ilk-8-ayinda-yurtdisina-gitmek-icin-iyi-hal-belgesi-alan-hekim-sayisi-1683e-ulasti-1060697978.html
TTB: 2022'nin ilk 8 ayında, yurtdışına gitmek için ‘iyi hal belgesi’ alan hekim sayısı 1683'e ulaştı
TTB: 2022'nin ilk 8 ayında, yurtdışına gitmek için ‘iyi hal belgesi’ alan hekim sayısı 1683'e ulaştı
TTB, ağustos ayında 281 hekimin ‘iyi hal belgesi’ için başvurduğunu, 2022’nin sekiz ayında toplam başvurunun 1683’e ulaştığını açıkladı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T22:54+0300
2022-09-01T22:54+0300
2022-09-01T22:55+0300
türkiye
hekim
ttb
yurtdışı
doktor
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının 2022’nin ilk sekiz ayında 1683 olduğunu duyurdu.TTB’nin açıklamasına göre, ağustos ayında 281 hekim ‘iyi hal belgesi’ için başvurdu. Konuya dair paylaşım yapan TTB, “Hekimlerin ağır ve güvensiz çalışma şartları nedeniyle yurtdışına göçü artarak sürüyor. Sağlıklı bir gelecek için mücadeleye devam!” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220728/her-gun-yedi-hekim-ttbden-yurt-disi-icin-belge-aliyor-1059228838.html
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hekim, ttb, yurtdışı, doktor
hekim, ttb, yurtdışı, doktor
TTB: 2022'nin ilk 8 ayında, yurtdışına gitmek için ‘iyi hal belgesi’ alan hekim sayısı 1683'e ulaştı
22:54 01.09.2022 (güncellendi: 22:55 01.09.2022) Abone ol
TTB, ağustos ayında 281 hekimin ‘iyi hal belgesi’ için başvurduğunu, 2022’nin sekiz ayında toplam başvurunun 1683’e ulaştığını açıkladı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının 2022’nin ilk sekiz ayında 1683 olduğunu duyurdu.
TTB’nin açıklamasına göre, ağustos ayında 281 hekim ‘iyi hal belgesi’ için başvurdu. Konuya dair paylaşım yapan TTB, “Hekimlerin ağır ve güvensiz çalışma şartları nedeniyle yurtdışına göçü artarak sürüyor. Sağlıklı bir gelecek için mücadeleye devam!” dedi.