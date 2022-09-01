Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220901/trakya-icin-saganak-uyarisi-1060698033.html
Trakya için sağanak uyarısı
Trakya için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde sağanak beklendiğini bildirdi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T22:52+0300
2022-09-01T22:54+0300
türkiye
sağanak
sağanak yağış
edirne
trakya
tekirdağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060304824_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0ec7b92ee090516845f458847414d4b7.jpg
Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yarın için sağanak yağış uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riskine karşı uyarıda bulunuldu.
türkiye
edirne
trakya
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060304824_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_36c690cf2339fe5cbb6f5a4359adc5dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağanak, sağanak yağış, edirne, trakya, tekirdağ
sağanak, sağanak yağış, edirne, trakya, tekirdağ

Trakya için sağanak uyarısı

22:52 01.09.2022 (güncellendi: 22:54 01.09.2022)
© İHAyağmur, sağanak, yağış
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde sağanak beklendiğini bildirdi.
Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yarın için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riskine karşı uyarıda bulunuldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала