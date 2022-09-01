https://sputniknews.com.tr/20220901/trakya-icin-saganak-uyarisi-1060698033.html

Trakya için sağanak uyarısı

Trakya için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde sağanak beklendiğini bildirdi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

sağanak

sağanak yağış

edirne

trakya

tekirdağ

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Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yarın için sağanak yağış uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riskine karşı uyarıda bulunuldu.

türkiye

edirne

trakya

tekirdağ

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sağanak, sağanak yağış, edirne, trakya, tekirdağ