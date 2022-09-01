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Trakya için sağanak uyarısı
Trakya için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde sağanak beklendiğini bildirdi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T22:52+0300
2022-09-01T22:52+0300
2022-09-01T22:54+0300
türkiye
sağanak
sağanak yağış
edirne
trakya
tekirdağ
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Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yarın için sağanak yağış uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riskine karşı uyarıda bulunuldu.
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sağanak, sağanak yağış, edirne, trakya, tekirdağ
sağanak, sağanak yağış, edirne, trakya, tekirdağ
Trakya için sağanak uyarısı
22:52 01.09.2022 (güncellendi: 22:54 01.09.2022) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde sağanak beklendiğini bildirdi.
Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yarın için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riskine karşı uyarıda bulunuldu.