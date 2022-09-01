https://sputniknews.com.tr/20220901/tip-fakultesi-ogrencilerine-emlakcidan-darp-iddiasi-ofisten-cikmamizi-engellediler-1060648225.html
Tıp Fakültesi öğrencilerine emlakçıdan darp iddiası: 'Ofisten çıkmamızı engellediler'
Tıp Fakültesi öğrencilerine emlakçıdan darp iddiası: 'Ofisten çıkmamızı engellediler'
Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 3 kişi, emlakçı ve beraberindekiler tarafından darp edildiklerini ileri sürdü. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T01:06+0300
2022-09-01T01:06+0300
2022-09-01T01:11+0300
emlakçı
darp
türkiye
öğrenci
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Kötekli Mahallesi'nde öğrencilerden S.Ö.B., emlakçının ev sahibiyle görüştürmek üzere 2 arkadaşıyla birlikte kendisini çağırdığını, ardından da kiraya yüksek oranda zam ya da evden çıkma teklifi yaptığını söyledi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre teklifi kabul etmediklerini söyleyen S.Ö.B., “Bizim ofisten çıkmamızı engellediler. Saldırıya uğradık. Bizi tehdit ettiler" dedi. Emlakçının kendilerini evden çıkartıp başkasından komisyon almak için bunu yaptığını düşündüğünü anlatan S.Ö.B, “Tekrar bize bir şeyler yapabilirler diye korkuyorum. Darp raporumuzu alarak karakola gidip şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.
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emlakçı, darp, öğrenci
Tıp Fakültesi öğrencilerine emlakçıdan darp iddiası: 'Ofisten çıkmamızı engellediler'
01:06 01.09.2022 (güncellendi: 01:11 01.09.2022) Abone ol
Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 3 kişi, emlakçı ve beraberindekiler tarafından darp edildiklerini ileri sürdü.
Kötekli Mahallesi'nde öğrencilerden S.Ö.B., emlakçının ev sahibiyle görüştürmek üzere 2 arkadaşıyla birlikte kendisini çağırdığını, ardından da kiraya yüksek oranda zam ya da evden çıkma teklifi yaptığını söyledi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre teklifi kabul etmediklerini söyleyen S.Ö.B., “Bizim ofisten çıkmamızı engellediler. Saldırıya uğradık. Bizi tehdit ettiler" dedi.
Emlakçının kendilerini evden çıkartıp başkasından komisyon almak için bunu yaptığını düşündüğünü anlatan S.Ö.B, “Tekrar bize bir şeyler yapabilirler diye korkuyorum. Darp raporumuzu alarak karakola gidip şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.