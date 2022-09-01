https://sputniknews.com.tr/20220901/tcmbden-yabanci-para-zorunlu-karsiliklara-komisyon-karari-1060659179.html
TCMB'den yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon kararı
TCMB'den yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen karara göre, TL dönüşüm hedefi kapsamında yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulanacak... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T10:16+0300
2022-09-01T10:16+0300
2022-09-01T10:16+0300
ekonomi
merkez bankası
tcmb
komisyon
banka
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) TL mevduatları düşük bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarından komisyon alınması kararlaştırıldı.Bloomberg'in haberine göre, tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları yüzde 50’nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.Merkez Bankası henüz konuya ilişkin yapmadı.
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merkez bankası, tcmb, komisyon, banka
merkez bankası, tcmb, komisyon, banka
TCMB'den yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon kararı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen karara göre, TL dönüşüm hedefi kapsamında yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulanacak. TCMB, TL mevduatı düşük bankanın zorunlu kârlıklarından yüzde 3 komisyon alacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) TL mevduatları düşük bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarından komisyon alınması kararlaştırıldı.
Bloomberg'in haberine göre
, tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları yüzde 50’nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.
Merkez Bankası henüz konuya ilişkin yapmadı.