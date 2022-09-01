https://sputniknews.com.tr/20220901/tayvanli-is-adami-cin-isgali-riskine-karsi-3-milyon-sivil-savasci-yetistirecek-1060660663.html

Tayvanlı iş insanı, 'Çin işgali riskine karşı' 3 milyon sivil savaşçı yetiştirecek

Tayvanlı iş insanı, 'Çin işgali riskine karşı' 3 milyon sivil savaşçı yetiştirecek

Mikroçip üreticisi bir büyük şirketin kurucusu Tayvanlı iş insanı Robert Tsao, 'muhtemel bir Çin işgaline karşı' ada ülkesini koruma çabalarına yardım... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T10:47+0300

2022-09-01T10:47+0300

2022-09-01T10:53+0300

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Tayvan'ın en başarılı işadamlarından biri olan, mikroçip üreticisi United Microelectronics Corp'un (UMC) kurucusu 75 yaşındaki Robert Tsao, muhtemel bir Çin 'işgaline' karşı 3 milyon sivil savaşçının yetiştirilmesi için 1 milyar Tayvan doları (33 milyon ABD doları) bağışladığını duyurdu.Çin'in Tayvan'a karşı 'güç kullanmasının', 'kasıtlı bir katliam, büyük bir savaş suçu ve insanlığa karşı büyük bir suç' olacağını söyleyen Tsao, orduyla birlikte mücadele etmesi amacıyla 3 milyon 'siyah ayı savaşçısını' önümüzdeki üç yıl içerisinde eğitmek için 600 milyon Tayvan dolar, 300 bin nişancının eğitimi için ise 400 milyon Tayvan dolarının ayrılacağını belirtti.Ünlü iş insanı, Çin'in yarattığı riski 'varoluşsal' olarak nitelendirerek, "Çin Komünist Partisi'nin Tayvan'a yönelik tehdidi büyüyor. Çin'e karşı mücadele ise köleliğe karşı özgürlük, otoriterliğe karşı demokrasi ve barbarlığa karşı uygarlık anlamına geliyor. Çin'in hedeflerine başarılı bir şekilde direnebilirsek, sadece vatanımızı korumakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın durumuna ve uygarlığın gelişimine büyük katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı..Çin'in kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan'da durum, geçtiğimiz ay ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyareti nedeniyle gerilmişti. Çin ziyarete şiddetle karşı çıkmış ve son yılların en büyük askeri tatbikatını başlatmıştı.Çin savaş uçakları Ağustos'ta rekor kırdıÖte yandan AFP'nin Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan derlediği verilere göre Çin savaş uçakları, geçtiğimiz ağustos ayında 446 kez Tayvan hava sahasına girerek bir rekor kırdı. Söz konusu sayı, Çin uçaklarının Tayvan hava sahasına 380 kez giriş yaptığı 2020 yılının tamamından daha fazla bir hava ihlaline işaret ediyor. 2022 yılında ise 1 Eylül'e dek Tayvan hava sahasına giren Çin uçaklarının sayısı 1.068'e ulaştı.

https://sputniknews.com.tr/20220828/cin-abd-gemilerinin-tayvan-bogazindan-gecisi-nedeniyle-teyakkuz-ilan-etti-1060493061.html

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