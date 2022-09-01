https://sputniknews.com.tr/20220901/tayvan-cin-ana-karasindan-kontrol-edilen-sivil-droneu-ates-acarak-dusurdu-1060696545.html

Tayvan, Çin ana karasından kontrol edilen sivil drone'u ateş açarak düşürdü

Tayvan, Çin ana karasından kontrol edilen sivil drone'u ateş açarak düşürdü

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin anakarasının güneydoğu kıyılarında bulunan Kinmen Adaları bölgesinde hava fotoğrafçılığı için tasarlanmış bir sivil insansız hava... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T22:38+0300

2022-09-01T22:38+0300

2022-09-01T22:38+0300

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Tayvan ordusunun, Kinmen (Quemoy) çevresinde uçan sivil Çin drone'u vurarak düşürdüğü bildirildi.Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Kinmen Savunma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Şi Adası'nda konuşlu askerlerin, askeri bölge çevresinde uçan kimliği tanımlanamayan sivil drone'u, "önce alev fişeğiyle uyardığı, ardından ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştığı" belirtildi.Açıklamada, Çin ana karasından kontrol edildiği anlaşılan drone'un, uyarılara rağmen uçuşu sürdürmesi üzerine vurularak düşürüldüğü kaydedildi.Kinmen Adaları Kinmen Adaları, Tayvan yönetimi tarafından yönetilen Çin'in Fujian Eyaletindeki Xiamen şehrinin yaklaşık 10 km doğusunda bulunan bir grup adadır.South China Morning Post gazetesine göre 1950'lerden bu yana adalar üzerinde insansız hava araçları da dahil olmak üzere hiçbir Çin askeri uçağı uçmadı.Ancak Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos'ta Taipei'ye yaptığı tartışmalı ziyaretin ardından Çin uçaklarının adaların hava sahasındaki faaliyetlerini artırdığını duyurmuştu..Öte yandan Geçen hafta, bazı sivil drone'ların, Kinmen gibi Tayvan'ın kontrolündeki, Çin ana karasına yakın adalardaki askeri bölgeler ve nöbet mevzileri üzerinde uçarken çektiği görüntüler internette yayılmıştı.Tayvan ordusu, önceki gün yaptığı açıklamada, sivil drone'ların ihlallerine karşı 4 aşamalı bir karşılık prosedürü uygulanmasına karar verildiği, "önce araçların fişekle uyarılacağı, daha sonra ihlalin güvenlik makamlarına bildirileceği, ardından ateş açılarak uzaklaştırılacağı ve son olarak vurularak düşürüleceğini" bildirmişti.Açıklama, Tayvan lideri Tsai Ing-wen, dün Penghu Adası'ndaki askeri birliğe yaptığı ziyarette, "hava sahasına yönelik ihlallere karşı güçlü tedbirlerin alınması" talimatını vermesinin ardından gelmişti.Kinmen Savunma Komutanlığı dün de Çin ana karasından kontrol edilen iki drone'un ateş açılarak uzaklaştırıldığını duyurmuştu.Tayvan Savunma Bakanlığı, sivil drone'ların 'yarattığı artan tehdide' karşı Çin ana karası yakınındaki Kinmen ve Lienchiang ada gruplarına drone hava savunma sistemi yerleştirileceğini bildirmişti. Tırmanan askeri gerilimde yeni risk unsuruDrone'ların egemenlik ihtilafı içindeki tarafların kontrolünde tuttuğu bölgelerde uçması, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başında Ada'yı ziyaretinin ardından tırmanan askeri gerilime yeni bir risk unsuru ekliyor.Tayvan lideri Tsai, yaptığı açıklamada, itidali bırakmayacaklarını, Çin'i provoke edecek adımlardan kaçınacaklarını, ancak tehditlere karşı gerektiğinde güçlü karşı tedbirler alacaklarını vurgulamıştı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de hafta başında Pekin'de düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruya, "Çin dronları Çin toprakları üzerinde uçuyor, bunda şaşırılacak ne var?" yanıtını vermişti.Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin, Boğaz'ı ve çevresindeki adaları kendi egemenlik alanı kabul ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220901/tayvanli-is-adami-cin-isgali-riskine-karsi-3-milyon-sivil-savasci-yetistirecek-1060660663.html

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