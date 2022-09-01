Tarihi Paşabahçe Vapuru seferlerine yeniden başladı

© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİR Yolcularını mutlu etmeye, gururlandırmaya devam edeceklerini dile getiren Ersoy, "Zümrüdüanka kuşunun küllerinden yeniden doğması gibi bir olay Paşabahçe gemisi. Büyük emekler var. Hep beraber zoru başardık, çok mutluyum, gururluyum. Denizci tip gemi olarak yapılan vapur bahçe tipinin üçüncüsü ve günümüze kalan tek vapur.’" dedi.