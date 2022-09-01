Tarihi Paşabahçe Vapuru seferlerine yeniden başladı
Tarihi Paşabahçe Vapuru restore edilerek 12 yıl aradan sonra ilk seferini yaptı. Yeniden hizmete giren Paşabahçe Vapuru, Adalar'dan aldığı yolcuları Kabataş Vapur İskelesi'ne getirdi.
Paşabahçe Vapuru tadilatın ardından 12 yıl aradan sonra ilk seferini yaptı. Yeniden hizmete giren Paşabahçe Vapuru, Adalar'dan aldığı yolcuları Kabataş Vapur İskelesi'ne getirdi.
© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİRİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Paşabahçe Vapuru, seferlerine yeniden başladı.
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© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Paşabahçe Vapuru, seferlerine yeniden başladı.
© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİRDöneminin en modern "bahçe tipi" vapurlarından biri olarak 58 yıl boyunca sefer yapan Paşabahçe, Şehir Hatları filosunun 29. gemisi olarak seferlerine başladı.
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© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİR
Döneminin en modern "bahçe tipi" vapurlarından biri olarak 58 yıl boyunca sefer yapan Paşabahçe, Şehir Hatları filosunun 29. gemisi olarak seferlerine başladı.
© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİRPaşabahçe Vapuru, Haliç Tersanesi'nde, 200 personel ile seyir güvenliği de göz önüne alınarak aslına uygun şekilde bir buçuk yılda restore edildi.
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© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİR
Paşabahçe Vapuru, Haliç Tersanesi'nde, 200 personel ile seyir güvenliği de göz önüne alınarak aslına uygun şekilde bir buçuk yılda restore edildi.
© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİRÇalışmalarda vapurun ilk yapımından beri yer aldığı belirtilen "Artemis" kabartması da restore edildi.
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© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİR
Çalışmalarda vapurun ilk yapımından beri yer aldığı belirtilen "Artemis" kabartması da restore edildi.
© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİR"Artemis" kabartması yeniden gemideki yerini aldı.
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© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİR
"Artemis" kabartması yeniden gemideki yerini aldı.
© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİRKaptan Serdar Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden seferlere başlayan Paşabahçe Vapuru ile taşıdıkları yolcularının yüzündeki heyecanı görmenin kendileri için büyük bir heyecan olduğunu dile getirdi.
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© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİR
Kaptan Serdar Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden seferlere başlayan Paşabahçe Vapuru ile taşıdıkları yolcularının yüzündeki heyecanı görmenin kendileri için büyük bir heyecan olduğunu dile getirdi.
© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİRYolcularını mutlu etmeye, gururlandırmaya devam edeceklerini dile getiren Ersoy, "Zümrüdüanka kuşunun küllerinden yeniden doğması gibi bir olay Paşabahçe gemisi. Büyük emekler var. Hep beraber zoru başardık, çok mutluyum, gururluyum. Denizci tip gemi olarak yapılan vapur bahçe tipinin üçüncüsü ve günümüze kalan tek vapur.’" dedi.
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© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİR
Yolcularını mutlu etmeye, gururlandırmaya devam edeceklerini dile getiren Ersoy, "Zümrüdüanka kuşunun küllerinden yeniden doğması gibi bir olay Paşabahçe gemisi. Büyük emekler var. Hep beraber zoru başardık, çok mutluyum, gururluyum. Denizci tip gemi olarak yapılan vapur bahçe tipinin üçüncüsü ve günümüze kalan tek vapur.’" dedi.
© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİRTarihi tescilli Paşabahçe Vapuru, İtalya'nın liman şehri Taranto'da 1952 yılında Türkiye'nin siparişi üzerine yolcu gemisi olarak inşa edilmişti.
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© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİR
Tarihi tescilli Paşabahçe Vapuru, İtalya'nın liman şehri Taranto'da 1952 yılında Türkiye'nin siparişi üzerine yolcu gemisi olarak inşa edilmişti.
© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİR18 deniz mili hız yapabilen, boyu 73,84 metre, eni ise 12,98 metre olan vapur, İtalya'dan kendi motoru ile iki buçuk günde İstanbul'a gelmişti.
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© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİR
18 deniz mili hız yapabilen, boyu 73,84 metre, eni ise 12,98 metre olan vapur, İtalya'dan kendi motoru ile iki buçuk günde İstanbul'a gelmişti.
© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİRDaha önce Adalar ve Yalova hattında hizmet veren vapurun yine Adalar hattında seferler yapması planlanıyor.
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© İHA / EMRE BABA - İSMET AKTAŞ - SEMA DEMİR
Daha önce Adalar ve Yalova hattında hizmet veren vapurun yine Adalar hattında seferler yapması planlanıyor.