https://sputniknews.com.tr/20220901/tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-5-gemi-daha-hareket-etti-1060672336.html

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T13:32+0300

2022-09-01T13:32+0300

2022-09-01T13:32+0300

türkiye

tahıl

gemi

ukrayna

rusya

milli savunma bakanlığı (msb)

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 geminin daha Ukrayna’dan hareket ettiği belirtildi.Sevkiyatların, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi sürdüğü kaydedildi

türkiye

ukrayna

rusya

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tahıl, gemi, ukrayna, rusya, milli savunma bakanlığı (msb)