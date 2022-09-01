https://sputniknews.com.tr/20220901/tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-5-gemi-daha-hareket-etti-1060672336.html
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T13:32+0300
2022-09-01T13:32+0300
2022-09-01T13:32+0300
türkiye
tahıl
gemi
ukrayna
rusya
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 geminin daha Ukrayna’dan hareket ettiği belirtildi.Sevkiyatların, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi sürdüğü kaydedildi
türkiye
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tahıl, gemi, ukrayna, rusya, milli savunma bakanlığı (msb)
tahıl, gemi, ukrayna, rusya, milli savunma bakanlığı (msb)
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 geminin daha Ukrayna’dan hareket ettiği belirtildi.
Sevkiyatların, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi sürdüğü kaydedildi