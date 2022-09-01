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https://sputniknews.com.tr/20220901/suleyman-soylu-ve-murat-kurum-sel-felaketinin-yasandigi-pakistana-gidiyor-1060666437.html
Süleyman Soylu ve Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidiyor
Süleyman Soylu ve Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T12:05+0300
2022-09-01T12:09+0300
pakistan
politika
süleyman soylu
murat kurum
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
toki
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Bakanlar, Süleyman Soylu ve Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidiyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gidecek heyette Bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacak.Heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.Son bilgilere göre; rekor düzeydeki yağışlar nedeniyle Pakistan'da bin 162 kişi hayatını kaybederken 3 bin 554 kişi de yaralandı.Sel felaketinin boyutu, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) MODIS uydusu tarafından da görüntülenmişti.Sindh eyaletinde oluşan 100 kilometre genişliğindeki göl uyduya yansımıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220831/turkiyeden-pakistana-yardim-tasiyan-ucak-sayisi-9a-ulasti-1060639219.html
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pakistan, süleyman soylu, murat kurum, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), toki
pakistan, süleyman soylu, murat kurum, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), toki

Süleyman Soylu ve Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidiyor

12:05 01.09.2022 (güncellendi: 12:09 01.09.2022)
© AASüleyman Soylu ve Murat Kurum
Süleyman Soylu ve Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek.
Bakanlar, Süleyman Soylu ve Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gidecek heyette Bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacak.
Heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.
Son bilgilere göre; rekor düzeydeki yağışlar nedeniyle Pakistan'da bin 162 kişi hayatını kaybederken 3 bin 554 kişi de yaralandı.
Sel felaketinin boyutu, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) MODIS uydusu tarafından da görüntülenmişti.
Sindh eyaletinde oluşan 100 kilometre genişliğindeki göl uyduya yansımıştı.
Pakistan'da yaşanan sel afetinin ardından Türkiye'den Pakistan'a yardım taşıyan uçakların sayısının 9'a yükseldiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
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