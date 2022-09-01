https://sputniknews.com.tr/20220901/sivas--malatya-karayolunda-minibus-ile-kamyon-carpisti-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1060648630.html

Sivas'ta kamyonla minibüs çarpıştı: 7 ölü, 10 yaralı

Sivas'ta kamyonla minibüs çarpıştı: 7 ölü, 10 yaralı

Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

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Sürücüleri henüz belirlenemeyen kamyon ile minibüs, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi ağır yaralandı.Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine gelerek bilgi aldı.Sungur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi.Kazada 7 kişinin öldüğünü, yaralanan 10 kişinin ise Kangal Devlet Hastanesi'ne nakillerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Sungur, yaralılara acil şifalar diledi.

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