https://sputniknews.com.tr/20220901/sivas--malatya-karayolunda-minibus-ile-kamyon-carpisti-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1060648630.html
Sivas'ta kamyonla minibüs çarpıştı: 7 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta kamyonla minibüs çarpıştı: 7 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T01:19+0300
2022-09-01T01:19+0300
2022-09-01T02:07+0300
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Sürücüleri henüz belirlenemeyen kamyon ile minibüs, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi ağır yaralandı.Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine gelerek bilgi aldı.Sungur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi.Kazada 7 kişinin öldüğünü, yaralanan 10 kişinin ise Kangal Devlet Hastanesi'ne nakillerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Sungur, yaralılara acil şifalar diledi.
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son dakika, kaza, sivas, malatya
Sivas'ta kamyonla minibüs çarpıştı: 7 ölü, 10 yaralı
01:19 01.09.2022 (güncellendi: 02:07 01.09.2022) Abone ol
Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen kamyon ile minibüs, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi ağır yaralandı.
Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine gelerek bilgi aldı.
Sungur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi.
Kazada 7 kişinin öldüğünü, yaralanan 10 kişinin ise Kangal Devlet Hastanesi'ne nakillerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Sungur, yaralılara acil şifalar diledi.