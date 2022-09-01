https://sputniknews.com.tr/20220901/rusya-zaporojye-nukleer-guc-santraline-cikarma-yapmaya-calisan-ukrayna-gucleri-durduruldu---1060665341.html
Rusya: Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne çıkarma yapmaya çalışan Ukrayna güçleri durduruldu
Rusya: Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne çıkarma yapmaya çalışan Ukrayna güçleri durduruldu
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin bu sabah Zaporojye Nükleer Güç Santrali yakınlarına iki ayrı çıkarma girişiminde bulunduklarını ve her... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T11:54+0300
2022-09-01T11:54+0300
2022-09-01T11:56+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
zaporojye
nükleer santral
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinden bir grubun, bu sabah Moskova saati ile 07.00 civarında (Türkiye saatiyle aynı) Zaporojye Nükleer Güç Santrali yakınına çıkarma yapmaya çalıştıklarını belirtti. Rus yetkililerin açıklamasına göre Nikopol kentinden hareket eden bir Ukraynalı çıkarma gücü, mavnalar ile nükleer santrale birkaç kilometre mesafedeki Bodyanoye yerleşim yerine çıkarma yapmaya çalıştı. Rusya ordusu, mavnalara ateş açıp Ukrayna güçlerinin çıkarma yapmasını önledi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, mavnaların battıklarını kaydetti. Rus savunma yetkilileri, sabah 06.00 civarında başka bir Ukrayna çıkarma grubunun daha nükleer santralin denetimini ele geçirmek için harekete geçtiklerini kaydetmişti. Yedi gemi ile Kahovski kıyısına çıkarma yapan Ukrayna güçlerinin, Rus hava güçleri tarafından durdurulduğu belirtildi. Ukrayna güçlerinin çıkarma yaptıkları yer, Zaporojye nükleer santralinin üç kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Ukrayna ordusunun, Zaporojye’ye çıkarma yapma girişimleri, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) yetkililerinin, denetim için buradaki nükleer santrale varmalarının beklendiği bir dönemde gerçekleşti. Zaporojye nükleer güç santralinin denetimi, şubattan beri Rus güçlerinin elinde bulunuyor. Ukrayna ordusu son dönemde nükleer santrale yönelik bir dizi saldırı düzenledi.
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rusya, ukrayna, zaporojye, nükleer santral
rusya, ukrayna, zaporojye, nükleer santral
Rusya: Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne çıkarma yapmaya çalışan Ukrayna güçleri durduruldu
11:54 01.09.2022 (güncellendi: 11:56 01.09.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinin bu sabah Zaporojye Nükleer Güç Santrali yakınlarına iki ayrı çıkarma girişiminde bulunduklarını ve her iki grubun da durdurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna güçlerinden bir grubun, bu sabah Moskova saati ile 07.00 civarında (Türkiye saatiyle aynı) Zaporojye Nükleer Güç Santrali yakınına çıkarma yapmaya çalıştıklarını belirtti.
Rus yetkililerin açıklamasına göre Nikopol kentinden hareket eden bir Ukraynalı çıkarma gücü, mavnalar ile nükleer santrale birkaç kilometre mesafedeki Bodyanoye yerleşim yerine çıkarma yapmaya çalıştı.
Rusya ordusu, mavnalara ateş açıp Ukrayna güçlerinin çıkarma yapmasını önledi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, mavnaların battıklarını kaydetti.
Rus savunma yetkilileri, sabah 06.00 civarında başka bir Ukrayna çıkarma grubunun daha nükleer santralin denetimini ele geçirmek için harekete geçtiklerini kaydetmişti. Yedi gemi ile Kahovski kıyısına çıkarma yapan Ukrayna güçlerinin, Rus hava güçleri tarafından durdurulduğu belirtildi. Ukrayna güçlerinin çıkarma yaptıkları yer, Zaporojye nükleer santralinin üç kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.
Ukrayna ordusunun, Zaporojye’ye çıkarma yapma girişimleri, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) yetkililerinin, denetim için buradaki nükleer santrale varmalarının beklendiği bir dönemde gerçekleşti. Zaporojye nükleer güç santralinin denetimi, şubattan beri Rus güçlerinin elinde bulunuyor. Ukrayna ordusu son dönemde nükleer santrale yönelik bir dizi saldırı düzenledi.