https://sputniknews.com.tr/20220901/rusya-suriye-hava-savunmasi-israilin-havalimanlarina-yonelik-saldirilarini-puskurttu-1060699391.html

Rusya: Suriye hava savunması, İsrail’in havalimanlarına yönelik saldırılarını püskürttü

Rusya: Suriye hava savunması, İsrail’in havalimanlarına yönelik saldırılarını püskürttü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunmasının, Halep ve Şam havalimanlarına yönelik fırlattığı İsrail füzelerinin üçünü yok... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T23:36+0300

2022-09-01T23:36+0300

2022-09-01T23:36+0300

israil

rusya

suriye

hava saldırısı

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 8 adet F-16 taktik savaş uçağı, Suriye’nin hava sahasına girmeden 8 güdümlü füze ve 8 güdümlü uçak bombasıyla Neyrab (Halep) ve Düvali (Şam) havalimanlarına saldırı düzenledi. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin hava savunması devriye güçleri üç füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.Yegorov, füze saldırısında 5 Suriye askerinin yaralandığını, bir S-125 hava savunma sisteminin anten ünitesinin ve iki silah deposunun yok edildiğini, Neyrab havalimanının kullanılmayan iniş kalkış pistinde hasar oluştuğunu aktardı.

israil

rusya

suriye

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israil, rusya, suriye, hava saldırısı