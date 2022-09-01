https://sputniknews.com.tr/20220901/rusya-suriye-hava-savunmasi-israilin-havalimanlarina-yonelik-saldirilarini-puskurttu-1060699391.html
Rusya: Suriye hava savunması, İsrail’in havalimanlarına yönelik saldırılarını püskürttü
Rusya: Suriye hava savunması, İsrail’in havalimanlarına yönelik saldırılarını püskürttü
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunmasının, Halep ve Şam havalimanlarına yönelik fırlattığı İsrail füzelerinin üçünü yok... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T23:36+0300
2022-09-01T23:36+0300
2022-09-01T23:36+0300
israil
rusya
suriye
hava saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057063725_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3839af6c7b21adf7b175dba135a285ee.jpg
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 8 adet F-16 taktik savaş uçağı, Suriye’nin hava sahasına girmeden 8 güdümlü füze ve 8 güdümlü uçak bombasıyla Neyrab (Halep) ve Düvali (Şam) havalimanlarına saldırı düzenledi. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin hava savunması devriye güçleri üç füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.Yegorov, füze saldırısında 5 Suriye askerinin yaralandığını, bir S-125 hava savunma sisteminin anten ünitesinin ve iki silah deposunun yok edildiğini, Neyrab havalimanının kullanılmayan iniş kalkış pistinde hasar oluştuğunu aktardı.
israil
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057063725_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8ea0b62e7ee5da221024353b88b7ff47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, rusya, suriye, hava saldırısı
israil, rusya, suriye, hava saldırısı
Rusya: Suriye hava savunması, İsrail’in havalimanlarına yönelik saldırılarını püskürttü
Abone ol
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunmasının, Halep ve Şam havalimanlarına yönelik fırlattığı İsrail füzelerinin üçünü yok ettiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 8 adet F-16 taktik savaş uçağı, Suriye’nin hava sahasına girmeden 8 güdümlü füze ve 8 güdümlü uçak bombasıyla Neyrab (Halep) ve Düvali (Şam) havalimanlarına saldırı düzenledi. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin hava savunması devriye güçleri üç füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.
Yegorov, füze saldırısında 5 Suriye askerinin yaralandığını, bir S-125 hava savunma sisteminin anten ünitesinin ve iki silah deposunun yok edildiğini, Neyrab havalimanının kullanılmayan iniş kalkış pistinde hasar oluştuğunu aktardı.