Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20220901/rusya-suriye-hava-savunmasi-israilin-havalimanlarina-yonelik-saldirilarini-puskurttu-1060699391.html
Rusya: Suriye hava savunması, İsrail’in havalimanlarına yönelik saldırılarını püskürttü
Rusya: Suriye hava savunması, İsrail’in havalimanlarına yönelik saldırılarını püskürttü
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunmasının, Halep ve Şam havalimanlarına yönelik fırlattığı İsrail füzelerinin üçünü yok... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T23:36+0300
2022-09-01T23:36+0300
israil
rusya
suriye
hava saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057063725_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3839af6c7b21adf7b175dba135a285ee.jpg
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 8 adet F-16 taktik savaş uçağı, Suriye’nin hava sahasına girmeden 8 güdümlü füze ve 8 güdümlü uçak bombasıyla Neyrab (Halep) ve Düvali (Şam) havalimanlarına saldırı düzenledi. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin hava savunması devriye güçleri üç füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.Yegorov, füze saldırısında 5 Suriye askerinin yaralandığını, bir S-125 hava savunma sisteminin anten ünitesinin ve iki silah deposunun yok edildiğini, Neyrab havalimanının kullanılmayan iniş kalkış pistinde hasar oluştuğunu aktardı.
israil
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057063725_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8ea0b62e7ee5da221024353b88b7ff47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, rusya, suriye, hava saldırısı
israil, rusya, suriye, hava saldırısı

Rusya: Suriye hava savunması, İsrail’in havalimanlarına yönelik saldırılarını püskürttü

23:36 01.09.2022
© AASuriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunmasının, Halep ve Şam havalimanlarına yönelik fırlattığı İsrail füzelerinin üçünü yok ettiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 8 adet F-16 taktik savaş uçağı, Suriye’nin hava sahasına girmeden 8 güdümlü füze ve 8 güdümlü uçak bombasıyla Neyrab (Halep) ve Düvali (Şam) havalimanlarına saldırı düzenledi. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin hava savunması devriye güçleri üç füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.
Yegorov, füze saldırısında 5 Suriye askerinin yaralandığını, bir S-125 hava savunma sisteminin anten ünitesinin ve iki silah deposunun yok edildiğini, Neyrab havalimanının kullanılmayan iniş kalkış pistinde hasar oluştuğunu aktardı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала