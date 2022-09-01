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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220901/rusya-iaea-ziyareti-oncesinde-kievin-baslattigi-catismalar-provokasyon-konusunda-suphe-birakmiyor-1060686265.html
Rusya: IAEA ziyareti öncesinde Kiev’in başlattığı çatışmalar, provokasyon konusunda şüphe bırakmıyor
Rusya: IAEA ziyareti öncesinde Kiev’in başlattığı çatışmalar, provokasyon konusunda şüphe bırakmıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) misyonu öncesinde Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yakınında başlattığı... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-01T18:20+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
zaporojye
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Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, Kiev’in IAEA heyetinin ziyareti öncesinde Zaporojye NGS’ni ele geçirme planlarına ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, “IAEA uzmanlarının geldiği gün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik topçu ateşi ile Ukrayna sabotaj gruplarının başlattığı çatışmalar, (Vladimir) Zelenskiy rejiminin bu askeri provokasyonu önceden hazırladığına dair hiçbir şüphe bırakmıyor” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/iaea-denetcileri-zaporojye-nukleer-guc-santraline-ulasti--1060675276.html
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rusya, ukrayna, zaporojye

Rusya: IAEA ziyareti öncesinde Kiev’in başlattığı çatışmalar, provokasyon konusunda şüphe bırakmıyor

18:11 01.09.2022 (güncellendi: 18:20 01.09.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Fotoğraf bankasına girUluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) misyonu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) misyonu, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) misyonu öncesinde Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yakınında başlattığı çatışmaların, bunun önceden hazırlanmış bir provokasyon olduğu konusunda şüphe bırakmadığını duyurdu.
Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, Kiev’in IAEA heyetinin ziyareti öncesinde Zaporojye NGS’ni ele geçirme planlarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, “IAEA uzmanlarının geldiği gün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik topçu ateşi ile Ukrayna sabotaj gruplarının başlattığı çatışmalar, (Vladimir) Zelenskiy rejiminin bu askeri provokasyonu önceden hazırladığına dair hiçbir şüphe bırakmıyor” ifadelerine yer verildi.
IAEA- Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
Ukrayna krizi
IAEA denetçileri, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştı
14:40
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