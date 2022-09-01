https://sputniknews.com.tr/20220901/rusya-iaea-ziyareti-oncesinde-kievin-baslattigi-catismalar-provokasyon-konusunda-suphe-birakmiyor-1060686265.html

Rusya: IAEA ziyareti öncesinde Kiev’in başlattığı çatışmalar, provokasyon konusunda şüphe bırakmıyor

Rusya: IAEA ziyareti öncesinde Kiev’in başlattığı çatışmalar, provokasyon konusunda şüphe bırakmıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) misyonu öncesinde Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yakınında başlattığı... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T18:11+0300

2022-09-01T18:11+0300

2022-09-01T18:20+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

zaporojye

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Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, Kiev’in IAEA heyetinin ziyareti öncesinde Zaporojye NGS’ni ele geçirme planlarına ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, “IAEA uzmanlarının geldiği gün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik topçu ateşi ile Ukrayna sabotaj gruplarının başlattığı çatışmalar, (Vladimir) Zelenskiy rejiminin bu askeri provokasyonu önceden hazırladığına dair hiçbir şüphe bırakmıyor” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20220901/iaea-denetcileri-zaporojye-nukleer-guc-santraline-ulasti--1060675276.html

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