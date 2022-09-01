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Rusya: IAEA ziyareti öncesinde Kiev’in başlattığı çatışmalar, provokasyon konusunda şüphe bırakmıyor
Rusya: IAEA ziyareti öncesinde Kiev’in başlattığı çatışmalar, provokasyon konusunda şüphe bırakmıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) misyonu öncesinde Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yakınında başlattığı... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T18:11+0300
2022-09-01T18:11+0300
2022-09-01T18:20+0300
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Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, Kiev’in IAEA heyetinin ziyareti öncesinde Zaporojye NGS’ni ele geçirme planlarına ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, “IAEA uzmanlarının geldiği gün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik topçu ateşi ile Ukrayna sabotaj gruplarının başlattığı çatışmalar, (Vladimir) Zelenskiy rejiminin bu askeri provokasyonu önceden hazırladığına dair hiçbir şüphe bırakmıyor” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/iaea-denetcileri-zaporojye-nukleer-guc-santraline-ulasti--1060675276.html
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Rusya: IAEA ziyareti öncesinde Kiev’in başlattığı çatışmalar, provokasyon konusunda şüphe bırakmıyor
18:11 01.09.2022 (güncellendi: 18:20 01.09.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) misyonu öncesinde Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yakınında başlattığı çatışmaların, bunun önceden hazırlanmış bir provokasyon olduğu konusunda şüphe bırakmadığını duyurdu.
Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, Kiev’in IAEA heyetinin ziyareti öncesinde Zaporojye NGS’ni ele geçirme planlarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, “IAEA uzmanlarının geldiği gün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik topçu ateşi ile Ukrayna sabotaj gruplarının başlattığı çatışmalar, (Vladimir) Zelenskiy rejiminin bu askeri provokasyonu önceden hazırladığına dair hiçbir şüphe bırakmıyor” ifadelerine yer verildi.